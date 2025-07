Boxe : 110 millions d’euros gagnés par l’Ukrainien Oleksandr Usyk

Oleksandr Usyk - photo : DR

Les exploits sportifs sont parfois synonymes de triomphe financier. Oleksandr Usyk, figure incontournable de la boxe moderne, en a fait la brillante démonstration. Avec une performance aussi éclatante que lucrative, le champion ukrainien a engrangé un pactole estimé à plus de 110 millions d’euros, un record absolu dans l’histoire du noble art. Une récompense à la hauteur d’une domination technique et mentale qui ne cesse de s’affirmer.

Une démonstration de puissance sous les projecteurs

Sur le ring mythique de Wembley, c’est devant une marée humaine de 100 000 spectateurs que Usyk a terrassé le Britannique Daniel Dubois au 5e round, grâce à un crochet du gauche fulgurant. Ce KO retentissant n’était pas seulement une victoire sur l’adversaire du jour, mais aussi la confirmation éclatante de son statut dans la catégorie reine. Avec cette nouvelle ceinture IBF, il complète une collection déjà impressionnante (WBA, WBC, WBO), retrouvant ainsi son trône de champion du monde incontesté.

Cette rencontre n’était pas une première. Les deux boxeurs s’étaient déjà affrontés en août 2023, une première manche remportée par Usyk en Pologne après un arrêt de l’arbitre au 9e round. Mais cette fois-ci, l’Ukrainien n’a laissé aucune place au doute. Son 24e succès en autant de combats, dont 15 remportés avant la limite, renforce l’image d’un athlète en état de grâce, capable de dominer ses adversaires sans jamais faiblir.

Un jackpot historique pour le champion ukrainien

Au-delà de l’exploit sportif, la victoire de Usyk s’est accompagnée d’un cachet vertigineux : 130 millions de dollars, soit 111,8 millions d’euros. Une somme jamais atteinte jusque-là dans l’univers de la boxe, qui fait de ce combat un jalon financier sans précédent. Son adversaire, Dubois, a perçu environ la moitié de ce montant, ce qui reste en soi exceptionnel, mais souligne encore davantage la stature actuelle de l’Ukrainien.

Le contraste entre cette fortune et les débuts modestes de Usyk, né en Crimée dans une période troublée, est saisissant. À 38 ans, il incarne à la fois la ténacité d’un parcours semé d’embûches et l’image d’un champion dont les succès dépassent les cordes du ring. Chaque entrée sur le terrain devient un message d’endurance et de résilience, des qualités que son pays en guerre reconnaît et admire.

Un symbole national en pleine lumière

La réaction du président Volodymyr Zelensky ne s’est pas fait attendre. Dans un message empreint de fierté, le dirigeant ukrainien a salué une victoire « légendaire », voyant dans Usyk un porte-drapeau du courage national. Dans un contexte géopolitique marqué par l’instabilité, les performances du boxeur offrent aux Ukrainiens une parenthèse d’espoir et un modèle d’excellence à suivre.