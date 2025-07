Céréales au Maghreb : une récolte mémorable signalée

Dans les pays du Maghreb, la culture céréalière occupe une place centrale dans l’organisation agricole et la stabilité alimentaire. Les blés et l’orge y représentent non seulement une base de l’alimentation quotidienne, mais aussi un levier économique pour les zones rurales. À l’heure où les circuits mondiaux de distribution deviennent de plus en plus incertains, la capacité à produire localement prend un relief stratégique. Moissonner assez de grains pour limiter la dépendance aux cargaisons étrangères devient un impératif aussi bien économique que politique.

Les nouvelles en provenance de Tunisie suscitent un réel intérêt. Les derniers résultats de la saison en cours annoncent des volumes récoltés rarement atteints, signe d’une année agricole particulièrement fructueuse.

Publicité

Une moisson au-dessus des attentes

D’après les données partagées le 5 juillet par l’analyste Anis Ben Rayana, le pays aurait déjà engrangé 9,049 millions de quintaux de céréales, récoltés sur plus de 670 000 hectares. Ce chiffre correspond à une part importante des surfaces traitées, avec un taux de récupération estimé entre 65 et 70 %. Si la météo ne joue pas de mauvais tours et que le transport suit, la campagne pourrait se conclure sur un total approchant les 11,5 millions de quintaux.

Cette performance est le fruit de plusieurs facteurs : des conditions climatiques globalement favorables pendant les phases décisives, une meilleure coordination logistique dans les zones de production, et une mobilisation efficace des ressources humaines sur le terrain. Résultat : une dynamique positive qui permettrait d’amortir l’impact des marchés internationaux souvent instables.

Moins de cargaisons importées, plus de marge de manœuvre

Une telle performance ne se limite pas à une bonne nouvelle pour les silos. Elle peut aussi représenter une respiration pour l’économie tunisienne. Réduire les achats de blé ou d’orge à l’étranger permettrait de soulager les caisses publiques et de réorienter les dépenses vers d’autres priorités nationales.

Cette récolte exceptionnelle souligne également les effets positifs des ajustements opérés ces dernières années dans les politiques agricoles : soutien aux producteurs, rationalisation de la collecte, anticipation des besoins logistiques. Les autres pays maghrébins, confrontés à des défis similaires, pourraient tirer des enseignements de cette expérience tunisienne.

Publicité

En définitive, cette saison 2025 s’annonce comme une étape marquante. Elle démontre que, lorsqu’un alignement favorable de facteurs naturels et humains se produit, la région est capable de faire face à ses besoins de manière autonome. Ce n’est peut-être pas encore l’autosuffisance, mais c’est un pas important vers une souveraineté alimentaire plus affirmée.