Développement : Le Bénin brille à la conférence de Séville sur le financement du développement

Du 30 juin au 3 juillet 2025, le Bénin s’est distingué à la 4ème Conférence Internationale sur le Financement du Développement (FFD4), qui s’est tenue à Séville, en Espagne. Cet événement majeur a rassemblé des chefs d’État, des représentants d’organisations internationales, des institutions financières et des partenaires stratégiques avec un objectif commun : repenser les mécanismes financiers mondiaux pour soutenir durablement les pays en développement.

La délégation béninoise, menée par le Ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, a démontré l’engagement du pays à peser sur les débats mondiaux. Elle comprenait également les Ambassadeurs du Bénin auprès de la France et des Nations Unies, ainsi que le Directeur Général du Financement du Développement (DGFD), soulignant l’importance que le Bénin accorde à la mobilisation des ressources et à la transformation économique.

La session plénière de la conférence a été un moment fort, où les intervenants ont souligné l’urgence de refonder l’architecture financière mondiale. L’objectif est d’orienter les flux de capitaux de manière plus équitable et complémentaire vers la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD). Le Bénin a fermement réaffirmé son plaidoyer pour un accès plus juste, transparent et prévisible aux financements internationaux. Pour le pays, cette condition est essentielle pour renforcer la résilience climatique, promouvoir l’inclusion sociale et favoriser la transformation productive des économies africaines.

En marge des travaux de la FFD4, le Bénin et la Belgique ont co-organisé une rencontre thématique dédiée au Port Autonome de Cotonou. Ce projet, issu d’un partenariat public-privé fructueux, a été présenté comme un exemple éloquent de la capacité du Bénin à moderniser ses infrastructures logistiques de manière structurante. Mettant en avant la transformation et la compétitivité du port, cette présentation a illustré l’ambition du Bénin d’accroître son attractivité économique tout en renforçant les synergies avec ses partenaires européens. Le succès du Port Autonome de Cotonou est un témoignage concret des réformes menées par le Bénin pour améliorer son environnement des affaires et attirer les investissements.

La participation active et les initiatives ciblées du Bénin à la conférence de Séville confirment son rôle central au sein de la sous-région ouest-africaine. Le pays s’affirme comme un acteur pionnier, non seulement dans la mise en œuvre de projets stratégiques d’envergure, mais aussi dans l’expérimentation de nouveaux instruments financiers et dans la coordination des partenariats de développement.

Cette dynamique s’inscrit dans une vision à long terme : faire du Bénin un exemple de résilience et de transformation. Le pays aspire à être capable d’attirer les ressources nécessaires à son développement inclusif et durable, consolidant ainsi sa position comme un partenaire de choix sur la scène internationale. La présence du Bénin à Séville est une preuve tangible de son engagement à bâtir un avenir prospère et stable pour ses citoyens.