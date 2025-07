Eau potable : le dessalement s’étend à l’intérieur de l’Algérie

Usine de dessalement (DR)

Face à des ressources hydriques en forte tension, l’Algérie poursuit sa stratégie de dessalement pour assurer l’accès à l’eau potable. Dans ce cadre, la wilaya de Bouira s’apprête à bénéficier d’un projet structurant : le raccordement à la station de dessalement de Tighremt, située dans la wilaya voisine de Béjaïa. Une initiative qui pourrait changer la donne pour des milliers de foyers.

Un levier pour soulager une pression croissante

Depuis plusieurs années, Bouira est confrontée à un déséquilibre récurrent entre la demande en eau potable et les capacités locales de production. Les périodes de sécheresse plus fréquentes, combinées à une croissance démographique continue, ont amplifié les difficultés d’approvisionnement. La solution retenue n’est pas anodine : plutôt que de forer davantage ou d’épuiser les nappes phréatiques, les autorités optent pour un transfert d’eau depuis une infrastructure côtière reposant sur le dessalement de l’eau de mer.

Le projet en cours prévoit de capter l’eau dessalée à Béjaïa et de la faire transiter jusqu’à Bouira via un dispositif d’acheminement dédié. Cette approche permet d’exploiter les ressources maritimes pour répondre aux besoins d’une région de l’intérieur, réduisant ainsi la dépendance aux barrages et aux forages souterrains. Le principe n’est pas nouveau, mais son application à Bouira marque une étape significative dans la diffusion de cette technologie sur le territoire national.

Une coordination accélérée pour un chantier prioritaire

Réuni récemment autour du wali de Bouira, Abdelkrim Lamouri, un comité composé de responsables administratifs, de techniciens et d’entrepreneurs a engagé une course contre la montre pour démarrer les travaux dans un délai d’un mois. Le message est clair : aucun obstacle administratif ou technique ne devra retarder la mise en œuvre de ce projet, jugé prioritaire pour la sécurité hydrique de la wilaya.

Le wali a insisté sur la nécessité d’un suivi méticuleux et d’un dialogue constant entre les différentes parties prenantes. L’objectif est d’éviter les lenteurs habituelles et de faire avancer rapidement chaque phase : des études aux terrassements, en passant par l’installation des conduites et la mise en service des équipements. À ce stade, les préparatifs s’intensifient, et les premières opérations techniques sont attendues sous peu.

Le dessalement, une réponse adaptée aux défis actuels

Avec la multiplication des épisodes de stress hydrique en Algérie, le recours au dessalement s’impose peu à peu comme une alternative réaliste et soutenable. La station de Tighremt illustre cette tendance. Conçue pour répondre à des standards élevés de performance, elle joue un rôle stratégique dans la redistribution de l’eau vers des zones non littorales.

Relier Bouira à une telle infrastructure revient à instaurer un pont entre le littoral et l’intérieur, en garantissant une alimentation en eau moins vulnérable aux aléas climatiques. Ce type de projet peut également servir de modèle à d’autres régions confrontées à des problématiques similaires, et renforcer à terme la résilience du pays face aux dérèglements environnementaux.