Elle gagne 71,5 millions $ à la loterie mais ne peut l’encaisser

Photo DR

Aux États-Unis, les jeux de hasard continuent de bouleverser des destinées. En quelques chiffres, des vies entières basculent, propulsant parfois des inconnus au rang de multimillionnaires. La loterie est devenue, pour beaucoup, un raccourci vers des lendemains plus doux. Mais ce rêve peut se heurter à des règles invisibles qui, soudain, le transforment en cauchemar. C’est précisément ce qui est arrivé à une retraitée texane, dont le ticket gagnant, au lieu d’ouvrir les portes de l’aisance, a déclenché un imbroglio inattendu.

Le jackpot d’une vie… impossible à encaisser

Le 17 février 2025. Une femme de 83 ans, habitant le Texas, tente sa chance à la Lotto Texas, un des jeux les plus emblématiques de l’État. Plutôt que de faire la queue au comptoir, elle utilise l’application Jackpocket, bien connue des joueurs pour permettre l’achat de billets officiels sans quitter son domicile. Elle y entre ses numéros fétiches, espérant sans trop y croire. Contre toute attente, tous les chiffres tombent juste. Le montant à la clé ? Un pactole de 71,5 millions de dollars. Une somme qui aurait pu faire basculer sa fin de vie dans le confort absolu.

Mais entre le tirage et la remise du chèque, un grain de sable vient enrayer la machine. Moins de dix jours après son gain, la Texas Lottery Commission publie une décision lourde de conséquences : les achats de billets via des plateformes tierces sont désormais proscrits. Et avec effet immédiat. La victoire de la retraitée, validée à travers Jackpocket, se retrouve donc suspendue. Le jackpot reste bloqué.

Une application devenue indésirable

L’affaire révèle la fragilité des solutions numériques dans un cadre réglementaire mouvant. Jackpocket, bien qu’autorisée de fait par sa large diffusion, n’était apparemment pas officiellement reconnue par les autorités texanes. Ce flou, toléré jusque-là, a été brusquement balayé par une mesure radicale. Aucun préavis, aucune clarification : le couperet est tombé après le tirage gagnant. Pour la retraitée, cette annonce a eu l’effet d’un coup de massue.

La plateforme, qui servait d’intermédiaire logistique entre les clients et les points de vente agréés, se voit ainsi rejetée du circuit officiel. Et avec elle, tous les billets achetés par son intermédiaire. Une décision qui soulève des questions d’équité. Comment justifier l’annulation d’une participation à posteriori ? Et surtout, pourquoi sanctionner les joueurs qui ont simplement opté pour une méthode plus accessible, notamment pour les personnes âgées ou à mobilité réduite ?

Un flou juridique aux lourdes conséquences

Ce cas met en lumière un conflit entre pratiques modernes et régulations figées. D’un côté, des outils numériques de plus en plus utilisés pour faciliter l’accès aux jeux. De l’autre, des autorités locales qui peinent à encadrer ces nouveaux modes d’interaction. Résultat : une gagnante honnête, respectueuse des règles au moment de l’achat, se retrouve écartée du gain pour une décision prise après coup.

Son ticket gagnant, pourtant valide le jour du tirage, est devenu un symbole d’un espoir brisé. Un simple clic, un choix d’application, et c’est toute une vie qui se retrouve bloquée entre lignes floues et règlements rigides.