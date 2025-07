Elon Musk : Trump répond sèchement à la création de son parti

Elon Musk (Allison Robbert/Reuters)

L’alliance initiale entre Elon Musk et Donald Trump semblait incarner une convergence parfaite entre innovation technologique et pouvoir politique. Le milliardaire avait accepté de diriger le DOGE (Département d’efficacité gouvernementale), contribuant massivement à la campagne républicaine avec plus de 270 millions de dollars.

Cette collaboration prometteuse s’est progressivement dégradée lorsque Tesla a traversé une période difficile, contraignant Musk à quitter ses fonctions gouvernementales pour sauver son empire industriel. La situation s’est définitivement envenimée avec l’annonce de la « Big Beautiful Bill » de Trump, une loi sur le plafond de la dette que Musk a vigoureusement contestée, accusant les élus complaisants de mettre en péril la solvabilité américaine.

Big Beautiful Bill, une loi critiquée par Musk

Musk, initialement présenté comme un conseiller privilégié du président, s’est retrouvé pris entre ses convictions fiscales et les impératifs politiques de l’administration Trump. Sa promesse de créer un parti politique en cas d’adoption du texte budgétaire témoigne de sa frustration face à ce qu’il perçoit comme une dérive dépensière.

La concrétisation de cette menace avec la création du « Parti de l’Amérique » marque une rupture définitive avec le clan républicain. Une démarche suscite des réactions mitigées, tant de la part de l’administration Trump que des marchés financiers, inquiets de voir le dirigeant de Tesla s’éloigner davantage de ses responsabilités à la tête d’une entreprise qui vraiment besoin de stabilité (-23% en bourse depuis le 1er janvier).

Trump trouve cette idée ridicule

Interrogé à ce sujet, Trump, a qualifié cette initiative de « ridicule« . Le président en poste n’a pas manqué de souligner l’inefficacité historique des troisièmes partis américains, suggérant que Musk gaspille son énergie dans une aventure politique vouée à l’échec.

D’autres acteurs du monde politique, comme le ministre des Finances Scott Bessent convergent d’ailleurs vers cette même idée. Selon eux, Musk doit se concentrer sur ses entreprises et les investisseurs qui ont décidé de les soutenir. Mais Elon Musk semble décidé à « sauver l’Amérique » dans le sens économique du terme.