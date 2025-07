Énergie au Maghreb : 250 millions investis pour le renouvelable

Photo : DR

Face aux défis climatiques actuels, les nations du monde entier intensifient leurs efforts pour développer des sources d’énergie renouvelable. Ces investissements massifs visent à remplacer progressivement les combustibles fossiles par des alternatives plus respectueuses de l’environnement.

Dans ce contexte global, le Maroc, traditionnellement orienté vers l’exploitation des hydrocarbures, redéfinit sa stratégie énergétique en s’appuyant sur ses atouts naturels exceptionnels, particulièrement ses gisements d’hydrogène, pour accélérer sa transformation vers un modèle énergétique durable. À ce titre, Sound Energy, une entreprise britannique déjà active dans le secteur gazier marocain, a annoncé deux projets stratégiques d’envergure.

Un programme solaire d’envergure

Le premier volet concerne le déploiement d’infrastructures photovoltaïques représentant un investissement de 250 millions de dollars. Cette enveloppe permettra la construction d’installations solaires réparties sur le territoire national, avec une capacité totale visée de 270 mégawatts d’ici à la fin de la décennie.

Chaque site produira environ 20 MW, contribuant ainsi à diversifier le bouquet énergétique national et à réduire la dépendance aux importations de charbon, l’une des énergies les plus polluantes.

Certains pays, dont la Chine, tentent d’ailleurs de s’en débarrasser, mais les efforts entrepris restent assez lents. Cette initiative, développée en collaboration avec Gaia Energy, une société marocaine spécialisée, témoigne de la volonté du royaume de créer un écosystème énergétique local compétitif.

L’exploration de l’hydrogène naturel, une révolution en marche

Parallèlement, Sound Energy et Getech ont créé HyMaroc Limited, une coentreprise dédiée à l’exploration de l’hydrogène naturel. Cette ressource, également appelée « hydrogène blanc », présente l’avantage d’être directement extraite des formations géologiques souterraines, sans nécessiter de processus de production énergivore. Grâce à ses nombreuses ressources et ses sols très riches, le Maroc pourrait rapidement s’imposer parmi les principaux acteurs mondiaux de cette technologie émergente et surtout, comme leader international de la transition énergétique, vers des modèles plus vertueux.