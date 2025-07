Exportations au Maghreb : ce pays veut conquérir 3 principaux marchés

Image by Pexels from Pixabay

Le commerce international est un moteur clé pour le développement économique. Il permet non seulement d’augmenter les revenus d’un pays, mais aussi de stimuler l’innovation, de créer des emplois et d’étendre son influence économique. Pour l’Algérie, dont l’économie a longtemps reposé sur les hydrocarbures, la montée en puissance des exportations dans d’autres secteurs constitue un levier indispensable pour assurer sa stabilité et son essor.

Une progression notable du nombre d’acteurs à l’export

Lors de la journée d’étude sur la Profession d’Exportateur le 7 juillet, Kamel Rezig, ministre en charge du Commerce Extérieur et de la Promotion des Exportations, a annoncé une évolution remarquable du nombre d’entreprises actives à l’export. En l’espace de quatre ans, ce nombre est passé de moins de mille à plus de 2400 acteurs engagés dans la vente de biens à l’étranger. Ce développement traduit un élargissement significatif de la base exportatrice et montre l’importance grandissante de cette activité comme vecteur de rayonnement économique. Chaque exportateur devient ainsi un représentant actif des produits et compétences algériennes à l’étranger.

Publicité

Trois marchés au cœur de la stratégie commerciale

Le pays vise donc ses efforts sur trois zones géographiques. D’abord, l’Afrique, avec ses nombreuses zones de libre-échange, constitue un terrain favorable pour intensifier les relations économiques régionales. Ensuite, le monde arabe, en raison des affinités culturelles et historiques, reste un partenaire privilégié. Enfin, l’Europe, marché de grande envergure, est ciblée pour accroître les exportations hors hydrocarbures. Ces trois pôles constituent les axes principaux autour desquels s’organise la politique commerciale algérienne.

Une mobilisation coordonnée entre État et opérateurs économiques

Le ministre a également insisté sur le fait que l’exportation dépasse la simple logique commerciale ; elle engage la responsabilité collective et renforce l’image nationale. Ainsi, les autorités déploient des dispositifs visant à accompagner les entreprises dans leur démarche, en facilitant l’accès aux financements, en améliorant les infrastructures logistiques et en simplifiant les procédures administratives. Cette collaboration étroite entre le gouvernement et le secteur privé est cruciale pour assurer la pérennité et la diversification des échanges à l’international.

La forte augmentation du nombre d’exportateurs algériens et leur focalisation sur les marchés africains, arabes et européens témoignent d’une évolution profonde dans la stratégie économique nationale. Loin de dépendre exclusivement des ressources naturelles, l’Algérie cherche à bâtir une économie plus résiliente et compétitive sur plusieurs fronts commerciaux, affirmant ainsi sa place dans un environnement mondial en pleine transformation.