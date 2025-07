Gdiz au Bénin : L’écosystème taillé sur mesure pour les porteurs de projets

Située aux portes de Cotonou, la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) s’impose comme une plateforme de référence pour les investisseurs désireux de s’implanter dans un environnement stable, compétitif et parfaitement connecté. Ce pôle de transformation ambitionne de faire du Bénin un acteur industriel majeur en Afrique de l’Ouest, grâce à un écosystème taillé sur mesure pour les porteurs de projets.

Le régime incitatif mis en place à la GDIZ est l’un des plus compétitifs de la sous-région. Les entreprises y bénéficient d’une exonération totale des droits de douane sur les équipements et matériels de production importés. À cela s’ajoute une exemption de l’impôt sur les sociétés pendant une période allant de 12 à 17 ans, en fonction du montant de l’investissement. Aucune exigence de montant minimum n’est imposée pour accéder au régime des exportations. Par ailleurs, la TVA est suspendue sur tous les intrants destinés à la production.

Des infrastructures prêtes à l’emploi et un hub logistique régional

La GDIZ offre des parcelles entièrement viabilisées, avec un accès 24h/24 à l’électricité, à la fibre optique, à l’eau et au gaz industriel. Des entrepôts, des unités modulaires et des services logistiques sont disponibles sur site, en plus d’un port sec et d’un parc à camions intégrés. Sa proximité avec le Port autonome de Cotonou et son accès direct aux marchés de la CEDEAO et de la ZLECAf confèrent aux investisseurs une position stratégique dans le commerce régional et continental.

Un accès facilité aux marchés internationaux

La zone bénéficie des régimes préférentiels d’exportation tels que « Everything But Arms » (EBA), facilitant les échanges avec l’Union européenne, ainsi que d’un taux douanier préférentiel de 10 % pour les exportations vers les États-Unis. Ces avantages positionnent la GDIZ comme un point de départ idéal pour les entreprises tournées vers l’export.

Un accompagnement sur mesure

SIPI-BENIN S.A., la structure en charge de la gestion de la zone, assure un suivi personnalisé des investisseurs, depuis le lancement de leur projet jusqu’à sa mise en exploitation. Elle facilite également les mises en relation avec des partenaires locaux fiables et prend en charge la gestion proactive des aspects sociaux, douaniers et administratifs.

Des formalités simplifiées et un climat favorable aux expatriés

La GDIZ abrite un Guichet Unique réunissant 17 entités administratives, garantissant des procédures accélérées. Les travailleurs expatriés peuvent obtenir leurs cartes de résident directement sur place. De plus, les ressortissants africains et chinois sont exemptés de visa, tandis qu’un e-visa est disponible en ligne en moins de 10 minutes pour les autres nationalités.

La zone bénéficie d’une main-d’œuvre jeune, dynamique et abordable. Pour répondre aux besoins spécifiques des investisseurs, des centres de formation professionnelle dédiés aux métiers du textile sont implantés sur site, assurant un vivier local immédiatement opérationnel.