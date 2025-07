Maghreb : alerte météo pour ces régions

Photo de Immo Wegmann sur Unsplash

La météo n’est pas toujours qu’une affaire de parapluies et de lunettes de soleil. Elle peut aussi devenir un enjeu de vigilance publique, mobilisant institutions et citoyens. Au Maroc, les alertes météorologiques émises par la Direction générale de la météorologie (DGM) sont devenues un instrument essentiel pour anticiper les risques liés aux changements brutaux du climat. En particulier durant les périodes de canicule ou de tempêtes de vent, où les phénomènes extrêmes peuvent bouleverser le quotidien et exposer des régions entières à des menaces tangibles.

Des températures extrêmes sous effet de chergui

Ce week-end, une chaleur écrasante s’abattra sur une large bande du Sud marocain. Des températures pouvant atteindre 46 °C sont prévues dans les provinces de Tata, Zagora, Assa-Zag, Es-Smara, Boujdour, Oued Ed-Dahab et Aousserd. Cette élévation brutale du thermomètre s’explique en partie par le phénomène du chergui, un vent chaud et sec en provenance du désert, connu pour faire grimper la chaleur tout en accentuant la sécheresse ambiante. Dans certaines régions, ce type de climat peut provoquer des déshydratations rapides, rendre les conditions de travail dangereuses, et aggraver les risques d’incendies.

L’alerte émise n’est pas anodine. Le niveau de vigilance orange indique que les conditions climatiques peuvent avoir un impact réel sur la santé et la sécurité, notamment pour les populations vulnérables comme les personnes âgées, les enfants ou les travailleurs en extérieur. À cette période de l’année, la conjugaison entre forte chaleur et sécheresse pose également un défi pour les ressources en eau, déjà sous tension dans plusieurs zones du Royaume.

Rafales de vent et chasses-sables : un cocktail à surveiller

À la chaleur s’ajoutent des vents puissants pouvant souffler jusqu’à 80 km/h. Ces rafales, concentrées surtout sur les provinces de Boujdour, Oued Ed-Dahab et Aousserd, pourraient provoquer des soulèvements de sable à l’origine d’importantes chasses-sables. Ce type de phénomène, en plus de réduire drastiquement la visibilité sur les routes, peut perturber les activités économiques et endommager les installations fragiles comme les tentes ou les structures légères.

Pour les voyageurs et les habitants de ces régions, le week-end s’annonce sous le signe de la précaution. Les services de la météorologie prévoient une fenêtre de vigilance allant de samedi à 6h du matin jusqu’au lendemain à la même heure. Cette durée correspond aux périodes les plus critiques durant lesquelles les effets combinés de la chaleur et du vent pourraient être les plus intenses.

Prévoir l’imprévisible : un enjeu récurrent

Le Maroc, comme bien d’autres pays en zone semi-aride, est régulièrement confronté à des épisodes climatiques marqués, mêlant chaleur extrême, vents désertiques et précipitations soudaines. D’année en année, les bulletins d’alerte deviennent plus fréquents. En s’appuyant sur des outils de prévision avancés, la DGM tente de répondre à cette variabilité croissante en diffusant des alertes précoces pour limiter les impacts sur la population.