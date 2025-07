Maghreb : ce pays a réalisé 2,7 milliards $ d’échanges avec l’Afrique

(Rab Lawrence- Creative commons / CC BY 2.0)

L’Algérie continue de progresser dans ses échanges commerciaux avec le reste du continent africain. D’après les données publiées par le ministère du Commerce, la valeur des exportations algériennes à destination des pays africains a atteint 2,7 milliards de dollars en 2024. Ce niveau marque une étape importante dans la stratégie du pays visant à élargir ses débouchés hors des circuits traditionnels.

Cette dynamique illustre la volonté d’Alger de réduire progressivement sa dépendance vis-à-vis des hydrocarbures, qui constituent depuis des décennies le socle des recettes extérieures. Pour les autorités, il s’agit d’un enjeu économique majeur. Elles rappellent régulièrement que la diversification des exportations figure désormais parmi les priorités nationales.

Les produits vendus à l’Afrique couvrent plusieurs filières, notamment l’agroalimentaire, les matériaux de construction, les produits chimiques et certains biens manufacturés. Cette tendance s’inscrit dans un contexte plus large de promotion de l’intégration régionale et de recherche de nouveaux marchés.

Au-delà des chiffres, cette progression traduit une évolution de l’appareil productif et un effort d’adaptation des entreprises aux standards internationaux. Les observateurs estiment que ces échanges pourraient continuer de croître, à condition de moderniser les chaînes logistiques, de renforcer la compétitivité des exportateurs et d’améliorer la connectivité avec les pays voisins.

En soutenant la diversification économique, les responsables algériens espèrent consolider la résilience du pays face aux fluctuations des cours pétroliers et valoriser de nouveaux secteurs industriels. La performance enregistrée en 2024 apparaît ainsi comme un signal encourageant pour l’avenir des relations commerciales algéro-africaines.