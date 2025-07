Maghreb: ce pays dans le top 3 des destinations qui attirent les fortunés en Afrique

Marrakech - Maroc (Depositphotos)

Au fil des années, le Maroc est passé du statut de simple destination touristique à celui de carrefour stratégique pour les personnes fortunées cherchant à investir, s’installer ou simplement profiter d’un cadre de vie alliant confort, stabilité et opportunités. En 2025, ce positionnement se confirme avec une place de choix dans un classement international qui le consacre comme la deuxième destination africaine la plus attractive pour les millionnaires, juste derrière les Seychelles.

Une attractivité construite patiemment

Le succès du Maroc ne repose pas sur une campagne de séduction éphémère. Il découle d’une politique d’aménagement méthodique du territoire, d’une amélioration constante du climat des affaires, et d’un environnement institutionnel de plus en plus favorable aux capitaux privés. Le Royaume a multiplié les efforts pour fluidifier les procédures administratives, renforcer l’indépendance de la justice, moderniser ses infrastructures, et encourager l’entrepreneuriat international. Ce travail de fond a porté ses fruits, en attirant des profils à hauts revenus à la recherche de stabilité, d’avantages fiscaux et d’un marché en pleine mutation.

La société Henley & Partners, spécialisée dans les stratégies de résidence et de citoyenneté, a relevé plusieurs critères décisifs dans le choix des millionnaires : qualité de vie, sécurité juridique, potentiel d’investissement, et stabilité macroéconomique. Sur chacun de ces plans, le Maroc se démarque. Il ne s’agit pas uniquement de vendre un soleil permanent ou des riads charmants, mais de proposer un cadre structuré pour des décisions patrimoniales à long terme.

Entre Méditerranée et Sahara : un pont naturel vers l’Afrique

Ce qui distingue le Maroc, c’est aussi sa situation géographique unique. À moins de deux heures d’avion de l’Europe, connecté au monde arabe et tourné vers l’Afrique de l’Ouest, le pays offre un point d’entrée stratégique vers des marchés dynamiques. Cette position en fait un lieu de transit idéal, mais aussi un site d’installation pour des entreprises et des investisseurs désireux de rayonner au sud du Sahara sans pour autant renoncer à une base stable.

L’exemple de Casablanca Finance City illustre cette ambition. Véritable hub économique, cette zone a réussi à attirer des banques internationales, des cabinets de conseil, des sièges de multinationales. Elle renforce l’image d’un Maroc résolument tourné vers les affaires, sans négliger les besoins en matière de cadre de vie, de scolarisation internationale ou de services haut de gamme – autant d’atouts prisés par une clientèle à fort pouvoir d’achat.

Tourisme haut de gamme et nouveaux profils de visiteurs

Si le Royaume chérifien continue d’attirer un nombre croissant de touristes, c’est surtout le profil de ces visiteurs qui a évolué. De simples vacanciers, certains passent au statut de résidents, d’investisseurs, voire d’ambassadeurs économiques. Le tourisme de luxe connaît une croissance notable, porté par des destinations comme Marrakech, Tanger ou Agadir, qui combinent hôtellerie prestigieuse, activités culturelles, et discrétion recherchée par une clientèle sélective.

Mais ce mouvement ne concerne pas uniquement les loisirs. De plus en plus de fortunés voient le Maroc comme une alternative crédible à certaines capitales européennes devenues coûteuses, congestionnées, voire instables. Ils y trouvent une qualité de vie enviable, un système de santé compétitif, des écoles internationales bien établies, et une connectivité aérienne qui facilite les allers-retours avec les grandes villes du monde.