Maghreb : ce pays veut être le leader africain de l’intelligence artificielle

Au cours des dix dernières années, l’intelligence artificielle a profondément bouleversé les technologies à l’échelle mondiale. Ce domaine, autrefois limité aux laboratoires de recherche, s’est désormais infiltré dans tous les secteurs, transformant les modes de production, de communication et de gestion. Le Maroc, conscient de cette révolution technologique, affiche désormais une ambition claire : se positionner en tête du développement de l’IA sur le continent africain.

Une mobilisation exceptionnelle pour définir la stratégie nationale

Le 1er juillet, plus de 2000 participants, parmi lesquels des décideurs politiques, des spécialistes du numérique et des entrepreneurs innovants, se sont retrouvés à l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) lors des Assises nationales de l’intelligence artificielle. Cet événement a constitué une plateforme d’échanges visant à élaborer une stratégie cohérente et inclusive pour déployer l’IA dans tous les secteurs du pays. La ministre chargée de l’intelligence artificielle et de la réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni, a insisté sur l’importance de rassembler tous les acteurs afin d’établir un plan d’action solide, capable d’accompagner la modernisation des institutions et d’encourager l’innovation technologique.

Un engagement politique structurant pour une modernisation numérique

Le Maroc a engagé une politique volontariste en créant un ministère spécifiquement dédié à l’IA et à la transformation administrative. Cette démarche traduit une volonté affirmée de placer la technologie au cœur du développement national, en optimisant à la fois les services publics et la compétitivité économique. Le pays mise sur une synergie entre le monde académique, le secteur privé et les pouvoirs publics pour anticiper les enjeux éthiques, sécuritaires et sociaux liés à l’intelligence artificielle. Cette approche intégrée vise à garantir une adoption responsable et efficace des technologies numériques, en renforçant la capacité d’innovation locale.

Une ambition africaine au service du développement technologique régional

Au-delà de ses propres frontières, le Maroc entend jouer un rôle moteur dans l’émergence de l’intelligence artificielle en Afrique. En développant ses compétences et ses infrastructures, le royaume souhaite offrir des solutions adaptées aux défis spécifiques du continent, que ce soit dans l’agriculture, la santé ou l’éducation. Cette dynamique devrait également renforcer son attractivité vis-à-vis des investisseurs internationaux et encourager les collaborations avec d’autres pays africains, renforçant ainsi sa place dans l’économie numérique mondiale. Cette volonté de leadership pourrait ouvrir de nouvelles perspectives économiques et sociales, en accélérant la transition numérique à l’échelle régionale.

Ainsi, grâce à une stratégie claire et à une mobilisation large, le Maroc se positionne pour faire de l’intelligence artificielle un levier de transformation majeure. Cette trajectoire ambitieuse montre comment la technologie peut être mise au service du progrès et du rayonnement d’un pays, tout en contribuant au développement de l’ensemble du continent africain.