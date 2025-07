Maghreb : cette célèbre banque décroche une précieuse certification

Photo de Eduardo Soares sur Unsplash

Bank of Africa occupe depuis longtemps une place de choix dans le paysage bancaire africain. Présente dans une vingtaine de pays, cette institution joue un rôle central dans le financement des entreprises et la dynamisation des économies locales. Son siège au Maroc fait d’elle un pont entre les marchés maghrébins et subsahariens, lui permettant d’accompagner une clientèle variée, des PME aux grandes multinationales. La banque a su conjuguer connaissance fine des réalités locales avec une ambition de modernisation, en développant des services adaptés aux besoins spécifiques des entreprises africaines.

Une double certification pour renforcer la confiance des entreprises

Dernièrement, Bank of Africa a franchi une étape significative en obtenant une double certification ISO 9001 version 2015, délivrée par Bureau Veritas, une autorité reconnue dans le domaine des audits qualité. Cette reconnaissance concerne trois volets stratégiques : le centre de relation client spécialement dédié aux sociétés, la gestion de trésorerie des entreprises, et le financement du commerce international. Chacun de ces secteurs a été soumis à un examen rigoureux des processus, des méthodes de contrôle, et de la satisfaction client.

Publicité

Cette double certification atteste que la banque respecte des normes internationales élevées en matière d’organisation, de suivi et d’amélioration continue dans ces services clés. Elle confirme ainsi la capacité de Bank of Africa à offrir aux entreprises une gestion efficace de leurs flux financiers, un accompagnement solide dans leurs opérations commerciales et une relation client transparente et réactive. Ce niveau de qualité, rare dans la région, confère à l’établissement un avantage distinctif dans un environnement bancaire très concurrentiel.

Un tremplin vers une nouvelle ère de services bancaires au Maghreb

La démarche entreprise par Bank of Africa dépasse la simple conformité aux normes. Elle traduit une volonté forte d’optimiser l’expérience des entreprises, de renforcer la sécurité des opérations et d’anticiper leurs besoins dans un contexte économique en mutation rapide. En alignant ses pratiques sur des standards internationaux, la banque affiche son ambition d’être un partenaire fiable et innovant, capable de répondre aux exigences croissantes du commerce intra-africain et mondial.

Cette certification ouvre également la voie à une transformation culturelle au sein du secteur bancaire maghrébin, où la qualité de service devient un levier de compétitivité décisif. À travers cet exemple, Bank of Africa invite ses homologues à suivre cette trajectoire, contribuant ainsi à élever le niveau global de la prestation bancaire dans la région. Plus qu’une récompense, cette double certification est une promesse d’excellence et de progrès pour l’ensemble des acteurs économiques qu’elle accompagne.