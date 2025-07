Maghreb : détruit, ce pays sera reconstruit en partie par son voisin

Abdel Fattah al-Sissi, président égyptien (Photo AFP)

La Libye commence à se relever après une décennie de chaos qui a ravagé le pays depuis 2011. Bien que les hostilités majeures se soient officiellement terminées en 2023, la stabilité reste fragile, marquée par des incidents sécuritaires récurrents. Les événements du 12 mai 2025 à Tripoli sont là pour le rappeler.

Des affrontements ont opposé la 444e brigade d’infanterie au Dispositif de soutien à la stabilité suite à l’assassinat du commandant Abdelghani al-Kikli. C’est donc dans ce contexte post-conflit que le pays tente, bon gré malgré, de se reconstruire. Face aux manques financiers, le pays se tourne d’ailleurs vers l’un de ses voisins : l’Égypte.

Publicité

L’offensive économique égyptienne

Des accords ont été conclus, ce 5 juillet, entre le Fonds libyen de développement et reconstruction et trois entreprises égyptiennes :

Organi Group,

sa filiale Neom,

Wadi El Nile.

Des accords qui marquent une avancée significative et qui ne concernent que l’est de la Libye, incluant Benghazi, Derna et Tobrouk, des territoires particulièrement touchés par les conflits et les catastrophes naturelles.

De nombreux projets ont été annoncés. Le réseau routier sera revu et modernisé. De nouveaux ouvrages y seront développés et les populations pourront compter sur le développement d’infrastructures électriques pour pouvoir accéder à certains besoins primaires. À terme, ces investissements permettront de relancer l’activité économique locale tout en améliorant les services publics fondamentaux.

Diplomatie et reconstruction : une approche intégrée

L’engagement égyptien va au-delà du simple cadre commercial pour s’inscrire dans une logique diplomatique plus large. La réception d’Aguila Saleh, président du Parlement libyen oriental, par Abdel Fattah Al-Sissi le jour même de la signature des accords, démontre que l’Égypte souhaite capitaliser et compte sur la stabilité du gouvernement libyen. Une manière pour le gouvernement égyptien de confirmer sa position géostratégique locale et le rôle de leader dans la région.