Maghreb : Flotte élargie pour une Gendarmerie

À l’heure où de nombreux États misent sur la modernisation discrète mais stratégique de leurs forces de sécurité, la Gendarmerie royale marocaine franchit une nouvelle étape avec l’acquisition de deux hélicoptères H145. Loin d’être une simple opération logistique, cette manœuvre illustre un besoin récurrent : disposer de moyens aériens fiables pour répondre à des missions multiples sur l’ensemble du territoire.

Souvent en première ligne sur des terrains difficiles, la gendarmerie aéroportée doit pouvoir intervenir rapidement pour des évacuations sanitaires, des opérations de surveillance ou des appuis en zones enclavées. Dans ce contexte, le H145, modèle éprouvé et polyvalent, apporte une réponse concrète. Déjà intégré dans la flotte marocaine, cet appareil est capable de conjuguer puissance, agilité et adaptabilité, tout en garantissant un haut niveau de sécurité opérationnelle.

Une origine suisse pour des hélicoptères

Les deux nouveaux venus, immatriculés CN-BYC et CN-BYD, n’arrivent pas tout droit des chaînes de production. Leur première vie s’est déroulée au sein d’une société suisse spécialisée dans les services médicaux aériens. Révisés, repeints aux couleurs rouges et blanches de la Gendarmerie royale, ils ont récemment atterri à la base de Salé après un itinéraire ponctué d’escales techniques entre l’Espagne et le Maroc.

Ce choix de rachat de matériel d’occasion mais de haute performance témoigne d’une gestion pragmatique des ressources : répondre aux besoins opérationnels sans engager des budgets démesurés. Cette démarche, déjà observée dans d’autres pays, permet de maintenir un niveau d’équipement optimal tout en maîtrisant les coûts et les délais d’intégration dans les unités.

Un appareil aux multiples facettes

Le H145, produit par Airbus Helicopters, est la version évoluée du EC145. Avec une masse de 4 tonnes et une motorisation 25 % plus puissante que son prédécesseur, il abandonne le traditionnel rotor arrière bipale au profit d’un fenestron plus silencieux et plus sûr. Cette configuration le rend parfaitement adapté aux missions variées de la gendarmerie : qu’il s’agisse de transporter du personnel, de secourir des blessés en zone reculée ou de mener des patrouilles de reconnaissance aérienne.

L’arrivée de ces deux unités porte à 13 le nombre total de H145 dans l’arsenal de la Gendarmerie royale. Une progression qui, bien que discrète, traduit une stratégie d’équipement ciblée. À l’image de pièces ajoutées sur un échiquier, chaque acquisition semble pensée pour étoffer les capacités sans multiplier inutilement les modèles. Le choix de l’uniformité permet aussi une maintenance rationalisée et une formation homogène des équipages.

Une armée dans les airs, une vigilance au sol

Dans un monde où la rapidité d’intervention est devenue essentielle, disposer d’une flotte aérienne réactive permet à la gendarmerie d’agir sans délai, surtout dans un pays comme le Maroc, où les distances, les reliefs et les contraintes climatiques imposent des moyens robustes. Cette montée en puissance aérienne vient donc consolider une posture plus mobile et plus préventive de la sécurité intérieure.