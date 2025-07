Maghreb : grâce présidentielle pour plus de 6000 prisonniers

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a signé, ce vendredi 4 juillet, deux décrets qui marquent un tournant important pour de nombreux détenus. D’après les informations rapportées par Algérie360, ces textes prévoient la libération de 6 797 prisonniers, offrant ainsi une seconde chance à ceux qui remplissent les critères prévus par la loi.

Cette mesure concerne des personnes condamnées pour des infractions qui ne relèvent pas des crimes les plus graves. Les autorités ont précisé que les détenus impliqués dans des affaires jugées particulièrement lourdes ou violentes ne sont pas concernés. L’objectif affiché par l’exécutif est de favoriser la réinsertion sociale de ceux qui peuvent retrouver une place active dans la société.

Pour de nombreux observateurs, cette vague de libérations s’inscrit dans un cadre plus large de pacification et de consolidation du climat social. Elle intervient dans une période où les pouvoirs publics cherchent à renforcer la cohésion et à encourager les initiatives de réconciliation.

Ce geste présidentiel témoigne aussi d’une volonté de réaffirmer l’équilibre entre la fermeté de la justice et la capacité de l’État à ouvrir des perspectives nouvelles aux personnes ayant purgé une partie de leur peine.

La libération des détenus sera mise en œuvre dans les prochains jours, sous la supervision des autorités judiciaires et pénitentiaires. Les bénéficiaires de la grâce devront respecter certaines conditions, notamment celles liées à leur bonne conduite et au respect de la loi après leur sortie.