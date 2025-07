Maghreb : les 1ers immigrés de ce pays honorés en France

Photo 1jour1actu

L’histoire de la France contemporaine est profondément marquée par l’arrivée progressive de migrants venus d’Afrique, qui ont joué un rôle clé dans son développement économique et social. Dès la fin du XIXᵉ siècle, face aux besoins croissants en main-d’œuvre, ces travailleurs, souvent en petits groupes, ont contribué à bâtir les infrastructures indispensables à la modernisation du pays. Par leur engagement dans des métiers exigeants, notamment dans le secteur du bâtiment, ils ont participé à façonner une France plus dynamique et plurielle. Ce 3 juillet à Rennes, une cérémonie a rendu hommage aux premières générations de Marocains qui ont quitté leur pays pour participer à cette aventure collective.

Des bâtisseurs venus du Maghreb

Dans les années 1960, la France connaît une phase d’urbanisation rapide, nécessitant l’arrivée de nombreux ouvriers spécialisés. Parmi eux, un groupe significatif de Marocains, dont certains originaires d’Oran, a pris part aux grands chantiers qui transformaient le paysage urbain. Ces maçons et artisans ont posé les fondations matérielles d’une France en pleine expansion, en participant à la construction d’immeubles et de quartiers résidentiels. La famille de Kader El Ouarichi, avec ses proches engagés dans ce travail, illustre parfaitement ces parcours marqués par la ténacité et le dévouement. D’autres figures, telles que Mohamed Al Bouazzati ou Abdelkader Ben Omar, symbolisent cette première vague d’immigrés qui a contribué à donner forme à la France d’après-guerre.

L’organisation de cet hommage à Rennes, en présence des représentants du royaume du Maroc comme Myrieme Taleb, consule générale du royaume du Maroc à Rennes, souligne l’importance accordée à ces pionniers. Il ne s’agit pas seulement de célébrer leur rôle historique, mais aussi de tisser un lien intergénérationnel, en valorisant l’héritage transmis aux enfants et petits-enfants nés sur le sol français.

Un geste de reconnaissance et d’amitié durable

Cet événement traduit une volonté claire de reconnaître la place centrale qu’ont occupée ces travailleurs marocains dans la construction du pays. Il reflète également la solidité des relations franco-marocaines, forgées au fil du temps par des échanges humains, culturels et économiques. Le consulat général du Maroc à Rennes, en initiant cette démarche, rappelle que cette reconnaissance est essentielle pour renforcer les liens entre les deux pays et soutenir l’intégration des communautés issues de l’immigration. Ce hommage résonne comme un encouragement adressé aux nouvelles générations, afin qu’elles s’approprient pleinement cette histoire partagée.

Une mémoire vivante au cœur des enjeux actuels

Au-delà du symbole, cette célébration invite à réfléchir sur les défis contemporains liés à l’identité et à l’intégration. Les descendants de ces premiers immigrants, qui ont grandi en France, naviguent souvent entre plusieurs cultures, confrontés à des questions complexes d’appartenance. Mettre en lumière le parcours de leurs aînés permet de valoriser cette richesse culturelle et d’affirmer que la société française se construit à travers cette diversité. En rappelant le rôle crucial des premiers immigrés marocains, cette initiative souligne que le patrimoine commun repose sur des histoires individuelles pleines de courage et d’espoir.

Ainsi, en honorant ceux qui ont contribué à l’édification matérielle et humaine de la France, cette cérémonie donne une nouvelle impulsion à la reconnaissance et au respect mutuel, indispensables pour consolider la cohésion sociale et bâtir ensemble l’avenir.