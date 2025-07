Maghreb: un géant américain passe à l’action

© Pixabay

L’Algérie continue d’attirer les convoitises des grands groupes énergétiques mondiaux. Dans un contexte de réorganisation des flux énergétiques et de recherche de nouvelles garanties d’approvisionnement, les majors américaines ExxonMobil et Chevron multiplient les initiatives pour renforcer leur présence dans le pays. Ce regain d’intérêt reflète à la fois la montée en puissance géopolitique de l’Algérie et la volonté de ses partenaires potentiels de sécuriser des ressources gazières fiables, à proximité immédiate du marché européen.

Depuis plusieurs mois, une série de rencontres de haut niveau a redynamisé les discussions entre les autorités algériennes et ces compagnies. Ces échanges, qui se sont accélérés récemment, confirment un alignement stratégique autour de projets communs. Le vice-président de ExxonMobil, John Harker, en visite officielle à Alger, a souligné l’intérêt croissant du groupe pour le marché algérien et exprimé la volonté de clore rapidement les consultations techniques en cours. À ses yeux, les conditions sont désormais réunies pour faire avancer des projets à fort enjeu économique et énergétique.

Gaz, technologie et influence : une convergence d’intérêts

Ce que recherchent ExxonMobil et Chevron, ce n’est pas uniquement un accès aux hydrocarbures. Leur implication traduit une volonté de bâtir des partenariats stables autour de projets à long terme, avec des retombées concrètes sur le terrain : transfert de technologie, développement de la production locale, montée en compétence des ressources humaines nationales. Du côté algérien, le discours est clair. Le ministre d’État, ministre de l’Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arkab, a réaffirmé l’engagement de l’Algérie à garantir un environnement favorable aux investissements, assurant que toutes les facilités nécessaires seraient mises à disposition des partenaires.

Mais ce rapprochement trouve surtout son moteur dans la nature même du gaz. Érigé comme énergie de transition dans le nouveau paysage énergétique mondial, le gaz est devenu un levier de repositionnement stratégique. Pour les entreprises américaines, l’Algérie offre un double avantage : un potentiel encore largement inexploité et une stabilité politique qui contraste avec certaines zones de production concurrentes. La présence de majors comme ExxonMobil peut aussi servir de signal de fiabilité aux autres investisseurs étrangers, toujours attentifs aux mouvements des leaders du secteur.