Maghreb : une célèbre chanteuse obtient la nationalité de ce pays

Photo DR

La chanteuse Amel Bent, figure très connue de la scène musicale française, a récemment concrétisé un lien qu’elle entretient depuis toujours avec son histoire familiale. Selon plusieurs médias algériens et français, l’artiste a obtenu la nationalité algérienne, une décision qu’elle présente comme un hommage à ses origines.

La cérémonie d’officialisation a eu lieu au consulat d’Algérie à Nanterre, en France, dans une atmosphère qu’Amel Bent a qualifiée d’émouvante. Pour elle, cette démarche n’est pas un simple acte administratif, mais un geste symbolique qui relie son parcours personnel à celui de ses parents. Née à Paris le 21 juin 1985, elle est issue d’un père algérien et d’une mère marocaine, un héritage culturel qu’elle revendique avec fierté.

Cette reconnaissance officielle vient enrichir une identité que l’artiste n’a jamais reniée. Dans ses prises de parole publiques, Amel Bent rappelle souvent l’importance de ses racines maghrébines, qui ont façonné sa personnalité et inspiré une partie de son répertoire musical.

Désormais détentrice de la nationalité française et de la nationalité algérienne, elle souhaite, selon ses proches, continuer à porter des messages de diversité et de respect des origines. L’acquisition de la double nationalité marque aussi, pour elle, un moment important qu’elle espère partager avec son public et ses proches. Au-delà de la dimension personnelle, cette décision reflète une volonté plus large de transmission et de fidélité à ses attaches familiales. Pour ses fans, c’est un signe supplémentaire de l’authenticité qui caractérise la carrière d’Amel Bent.