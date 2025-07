Maghreb: une compagnie aérienne muscle sa flotte

Photo unsplash

Dans un secteur aérien marqué par la nécessité de s’adapter aux nouvelles exigences économiques, techniques et environnementales, Air Algérie poursuit sa transformation. Après une période d’essoufflement liée à des retards d’investissements et à une concurrence régionale plus agressive, la compagnie nationale redessine sa trajectoire avec une série d’acquisitions stratégiques. L’annonce récente de l’achat de 16 appareils neufs de type ATR confirme cette volonté d’aligner l’offre sur les réalités du transport intérieur et régional, tout en préparant l’avenir sur les liaisons plus longues.

Ces avions, conçus pour les vols courts et réputés pour leur faible consommation de carburant, viennent compléter un programme de modernisation déjà entamé l’année dernière avec l’achat de 16 avions moyen et long-courriers auprès de Boeing et Airbus. Air Algérie ne se contente donc plus de maintenir son réseau ; elle ambitionne désormais de le densifier et de le rendre plus agile. Le choix des ATR n’est pas anodin : il s’agit de renforcer les liaisons domestiques, souvent délaissées ou irrégulières, notamment vers des zones enclavées ou peu desservies.

Un maillage territorial repensé grâce aux ATR

Le transport aérien domestique est un pilier essentiel pour un pays vaste comme l’Algérie, où certaines wilayas restent difficiles d’accès par voie terrestre. Les nouveaux ATR, dotés d’une capacité allant jusqu’à 78 sièges, sont parfaitement adaptés à ces itinéraires. Leur conception, robuste et polyvalente, permet d’opérer sur des pistes moins développées, dans des conditions météorologiques parfois exigeantes.

Jusqu’ici, Air Algérie exploitait déjà une flotte de 15 ATR 72-212A, chacun pouvant accueillir 66 passagers. Ces avions sont devenus des outils logistiques indispensables pour connecter des villes éloignées au reste du territoire national. En doublant presque le nombre de ces appareils, la compagnie veut améliorer la fréquence des dessertes et réduire les délais d’attente, tout en augmentant la capacité d’accueil sur certaines lignes stratégiques. Il ne s’agit plus seulement de couvrir le territoire, mais de le relier plus efficacement et plus régulièrement.

Modernisation, performance et ambitions renouvelées

L’investissement consenti par Air Algérie reflète un changement de cap : il ne s’agit plus uniquement de rajeunir la flotte, mais aussi de gagner en compétitivité. Les ATR, en plus de leur efficacité énergétique, permettent une meilleure maîtrise des coûts d’exploitation. Cela répond à un double impératif : satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante en matière de ponctualité et de confort, tout en respectant les normes environnementales croissantes.

La commande de 8 Airbus A330-900 et 8 Boeing 737 Max-9, dont les premières livraisons sont prévues à partir de septembre 2025, montre que l’ambition dépasse le cadre national. Air Algérie prépare aussi son retour sur les routes internationales avec des avions plus modernes, capables de concurrencer efficacement d’autres transporteurs sur les axes intercontinentaux.