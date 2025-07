Maladies cardiaques : les bienfaits des vaccins pointés par des chercheurs

Mat Napo - Unsplash

Chaque année, les maladies cardiovasculaires figurent parmi les principales causes de mortalité à travers le monde, frappant sans distinction et laissant derrière elles un lourd tribut. Crises cardiaques, accidents vasculaires cérébraux ou insuffisance cardiaque sont autant d’atteintes graves au système circulatoire, souvent liées à des facteurs comme l’hypertension, le diabète, le tabagisme ou encore la sédentarité. Cependant, ces affections ne sont pas seulement influencées par ces éléments classiques : des infections virales peuvent également fragiliser le cœur, accentuant le risque de complications. Face à ce constat, des travaux récents, publiés dans l’European Heart Journal, mettent en lumière un rôle préventif jusque-là peu évoqué : celui des vaccins dans la réduction des risques cardiovasculaires.

Vaccination : une protection étendue au-delà de l’infection

Avec la pandémie de Covid-19, les chercheurs ont étudié l’impact des vaccins sur les patients présentant des vulnérabilités cardiaques. Ils ont observé que ces personnes sont particulièrement exposées aux formes sévères du virus et à un syndrome prolongé après l’infection. En se faisant vacciner, elles diminuent leur probabilité d’être confrontées à de tels problèmes, réduisant en parallèle d’environ 30 % la survenue d’événements cardiaques graves comme les infarctus ou les AVC. Cette protection est suffisamment significative pour que la vaccination soit désormais envisagée comme un pilier fondamental de la prévention des maladies du cœur, aux côtés des traitements médicaux et des modifications du mode de vie.

La grippe : un exemple probant de prévention vaccinale cardiovasculaire

Cette approche ne concerne pas uniquement le coronavirus. Les vaccins contre la grippe offrent un exemple déjà bien établi : en réduisant le risque d’infection de plus de la moitié, ils limitent aussi les complications cardiaques qui peuvent suivre une infection virale. Les infections grippales sont connues pour provoquer une inflammation systémique et une augmentation du stress sur le cœur, des mécanismes qui peuvent précipiter des crises cardiaques chez les patients fragiles. La vaccination contribue donc à préserver la santé cardiovasculaire en empêchant ces épisodes inflammatoires liés aux virus.

Une nouvelle stratégie pour la prévention des maladies du cœur

Ces découvertes invitent à repenser la manière dont on aborde la prévention cardiovasculaire. Alors que l’attention s’est longtemps focalisée sur le contrôle des facteurs classiques tels que le cholestérol, la tension ou le tabac, la vaccination se révèle être un outil complémentaire de grande valeur. Elle apporte une couche supplémentaire de défense en réduisant l’impact des infections qui aggravent les pathologies cardiaques. Promouvoir la vaccination chez les populations à risque pourrait donc entraîner une baisse notable des complications graves et améliorer la qualité de vie de nombreux patients.

Les résultats publiés rappellent que la santé cardiaque dépend aussi d’une protection immunitaire efficace. En intégrant la vaccination dans les stratégies médicales courantes, on ouvre la voie à une prévention plus globale, capable de réduire la charge des maladies cardiovasculaires et de sauver des vies.