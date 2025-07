Mines au Maghreb: un milliardaire turc scelle une alliance stratégique avec un groupe

© Pixabay

Le secteur minier marocain s’apprête à vivre une évolution majeure, portée par un partenariat stratégique entre le milliardaire turc Günal et la société EMX. Ce rapprochement marque une nouvelle étape dans l’ambition du Royaume de dynamiser ses activités minières, un secteur clé de son économie.

Une dynamique régionale

Le Maroc, reconnu pour ses ressources minérales abondantes, attire de plus en plus les investisseurs étrangers. Dans ce cadre, Avesoro, la filiale du magnat Günal, joue un rôle central. Le pays, avec ses multiples gisements et une politique incitative pour le secteur, se positionne comme un centre de ressources naturelles stratégiques. Le partenariat avec EMX offre une nouvelle opportunité pour le développement de projets dans le pays, en particulier dans cinq régions spécifiques où des investissements considérables sont attendus.

Une vision de croissance

Ce partenariat, qui devrait alimenter plusieurs projets miniers, se veut être une réponse directe aux besoins de diversification de l’économie marocaine. L’engagement de Günal dans ce projet reflète sa vision de l’Afrique comme un hub d’investissements de plus en plus attrayant. Son expertise dans le secteur minier, combinée à celle d’EMX, permet de lier l’expertise technique à un soutien financier de grande envergure. Ainsi, ce projet devrait non seulement dynamiser les régions ciblées, mais également renforcer les infrastructures locales, avec un accent particulier sur la durabilité et l’innovation.

Les perspectives pour le Maroc

L’impact potentiel de cette association dépasse le seul domaine minier. Elle s’inscrit dans une tendance plus large où le Maroc devient un pôle d’attraction pour les capitaux internationaux, attirant des investissements dans des secteurs clés qui devraient permettre une meilleure intégration dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. De plus, avec des projets comme celui-ci, le Maroc affirme son rôle en tant que leader régional dans le domaine des ressources naturelles et des infrastructures d’exploitation minière.