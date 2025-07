Mines au Maghreb: un portail pour séduire les investisseurs

Photo : pixabay

Le secteur minier algérien, longtemps resté en marge des grands projets d’investissement, amorce un tournant décisif. Face aux mutations de l’économie mondiale et à l’intérêt croissant pour les métaux stratégiques, les autorités entendent lever les freins à l’attractivité du sous-sol national. Un portail électronique destiné à répertorier et promouvoir les sites miniers algériens verra prochainement le jour. Conçu pour les investisseurs, il vise à centraliser l’information géologique et à la rendre accessible, dans un souci de transparence et d’efficacité.

Numériser pour mieux valoriser les ressources

Le futur portail ne sera pas une simple carte interactive. Il constituera un maillon central d’un dispositif plus large de modernisation du secteur. Grâce à une interface structurée, les opérateurs nationaux et étrangers pourront consulter les données disponibles sur les gisements, s’informer sur les procédures de licence et suivre l’évolution des projets. Ce système s’appuiera sur la Banque nationale des informations géologiques, appelée à jouer un rôle clé dans la diffusion et la fiabilité des données.

Pour les autorités, il s’agit de rationaliser l’accès à l’information tout en stimulant les investissements. Le ministre d’État Mohamed Arkab a défendu cette initiative devant le Conseil de la nation, estimant qu’elle renforcerait l’attractivité du secteur en valorisant les potentialités du pays à l’échelle internationale. Elle s’inscrit dans un processus de réforme qui vise à réconcilier gouvernance, transparence et développement économique.

Des règles claires pour un cadre maîtrisé

La réforme en cours repose sur un texte de loi élaboré à l’issue de trois années de concertation avec les différents acteurs du secteur. Cette nouvelle réglementation vise à instaurer un climat de confiance, en imposant des critères précis et objectifs dans l’attribution des licences et des contrats. L’un des principes clés réaffirmés dans le projet de loi est que les ressources minières, exploitées ou non, demeurent une propriété publique inaliénable.

Contrairement à certaines inquiétudes exprimées, l’ouverture aux capitaux étrangers ne remet pas en cause cette souveraineté. Mohamed Arkab a précisé que la participation d’investisseurs extérieurs constitue une opportunité pour mobiliser des compétences techniques et des financements lourds, tout en maintenant des mécanismes de protection pour les intérêts nationaux. Dans un domaine où les risques sont élevés et les investissements conséquents, cette approche pragmatique permettrait d’accélérer le développement de projets tout en gardant la main sur les choix stratégiques.

Vers une nouvelle dynamique minière

La décision de créer un portail dédié reflète une volonté de rupture avec les pratiques du passé. Dans un contexte de concurrence mondiale autour des ressources stratégiques, l’Algérie cherche à mieux faire connaître ses atouts, tout en assurant une gestion rigoureuse de ses gisements. Le secteur minier pourrait ainsi devenir l’un des piliers de la diversification économique, à condition de bâtir un cadre clair, équitable et durable.

Ce tournant numérique est aussi une réponse aux attentes de transparence, souvent exprimées par les acteurs du marché. Il ouvre la voie à une exploitation plus rationnelle, mieux encadrée, et potentiellement plus respectueuse des exigences environnementales. La réussite du projet dépendra toutefois de sa mise en œuvre concrète, de la qualité des données disponibles et de la capacité des institutions à garantir l’équité d’accès pour tous les opérateurs.