Mines en RDC : la société d’un milliardaire US va assurer la sécurité

Photo d'illustration d'une mine (DR)

L’est de la République démocratique du Congo (RDC) est une zone riche en minerais stratégiques, mais aussi un territoire où la présence de groupes armés complique grandement l’exploitation minière. Ces acteurs non étatiques contrôlent plusieurs régions, perturbant la sécurité des sites et facilitant la circulation de minerais au-delà des frontières, souvent en dehors des circuits légaux. Cette réalité crée un environnement instable où la gestion des ressources naturelles reste un défi majeur pour les autorités congolaises.

Fin 2024, un partenariat pour sécuriser les ressources stratégiques

D’après les sources d’Africa Intelligence et de Reuters, un accord a été conclu à la fin de l’année 2024 entre le gouvernement congolais et Frontier Services Group (FSG), une société américaine spécialisée dans la sécurité privée dirigée par Erik Prince, ancien membre de la marine américaine. L’objectif est de garantir une meilleure sécurité des ressources dans l’est de la RDC. Il inclut également des mesures visant à freiner la contrebande transfrontalière, un phénomène qui prive l’État de recettes fiscales cruciales. La signature de cet accord a été officialisée par Doudou Fwamba Likunde, ministre des Finances congolais.

Recours à une expertise privée face aux limites nationales

Le recours à Frontier Services Group, connu pour ses interventions dans des zones à haut risque, reflète la volonté des autorités congolaises de s’appuyer sur des compétences externes pour renforcer la sécurité au moment où les forces locales font face à des défis pour garantir une surveillance constante. Si la société américaine se concentrera sur la protection des sites stratégiques, la manière dont elle s’attaquera à la corruption, omniprésente dans le secteur minier, reste encore à préciser. Ce défi demeure un obstacle majeur à la mise en place d’une exploitation véritablement transparente et contrôlée.

Vers une exploitation plus sécurisée et mieux contrôlée ?

Les minerais comme le cobalt et le coltan, abondants en RDC, sont essentiels à de nombreuses industries à travers le monde, notamment dans les secteurs de la technologie et des énergies renouvelables. Assurer leur sécurité est donc une priorité pour garantir des revenus légaux et stables, tout en limitant les trafics illégaux.

Cette collaboration pourrait ouvrir la voie à une exploitation mieux encadrée, capable de contribuer durablement à l’économie congolaise. Le succès de cette initiative dépendra de la capacité à allier protection renforcée et gestion rigoureuse des richesses naturelles, afin que ces ressources deviennent un levier concret de développement.