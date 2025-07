Patrice Talon : « Angélique KIDJO fait honneur au Bénin »

Photo : PR Bénin

Le 4 juillet 2025, le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a partagé sur sa page Facebook une réaction empreinte de fierté à l’annonce d’une distinction historique pour la chanteuse béninoise Angélique Kidjo. Dès 2026, celle-ci deviendra la première artiste vocale africaine à recevoir une étoile sur le célèbre Hollywood Walk of Fame, une reconnaissance prestigieuse qui célèbre les personnalités ayant marqué durablement la musique, le cinéma et la télévision.

« En devenant la première chanteuse africaine à avoir son étoile sur le célèbre ‘Walk of Fame’ d’Hollywood dès 2026, notre compatriote Angélique KIDJO fait honneur au Bénin tout entier. Cette distinction historique est le fruit de son talent remarquable et de son travail acharné », a écrit le chef de l’État, soulignant l’exemplarité de la carrière de l’artiste. « Par son parcours inspirant, par cet exploit, elle constitue un exemple pour tous. Je lui exprime ma fierté et mon admiration, ainsi que celles du Peuple béninois dans son ensemble. Bravo Angélique ! Vivement d’autres distinctions encore ! »

Cette annonce a été officialisée par la Chambre de commerce d’Hollywood, qui supervise la sélection annuelle des personnalités honorées sur Hollywood Boulevard, à Los Angeles. Angélique Kidjo rejoint ainsi le cercle fermé des grandes icônes internationales qui ont marqué leur discipline.

Avec plus de trente ans de carrière, Angélique Kidjo est reconnue mondialement pour la richesse de son parcours artistique et son engagement social. Lauréate à plusieurs reprises des Grammy Awards, elle s’est imposée par sa capacité à fusionner les styles musicaux – afrobeat, funk, jazz, pop – tout en portant la voix de l’Afrique sur les scènes internationales.

Au-delà de la musique, elle s’est distinguée par son militantisme en faveur de l’éducation, de la diversité culturelle et des droits humains, faisant d’elle une ambassadrice influente de la culture africaine dans le monde. Cette nouvelle reconnaissance sur le Hollywood Walk of Fame vient couronner une carrière exemplaire, portée par la passion, le talent et une volonté constante de représenter dignement le Bénin et l’Afrique.