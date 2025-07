Perturbation de la fourniture d’électricité au Bénin ce mardi : Voici les zones concernées

De nombreuses localités béninoises connaîtront, le mardi 22 juillet 2025, d’importantes interruptions de la fourniture d’électricité. L’annonce a été faite par la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE), à travers un communiqué publié le dimanche 20 juillet sur ses plateformes numériques officielles.

Selon la SBEE, ces perturbations affecteront 9 des 12 départements du pays, avec des coupures d’une durée variable selon les zones. Dans l’Atlantique, les communes d’Abomey-Calavi et de Ouidah seront touchées. À Abomey-Calavi, l’alimentation électrique sera interrompue de 10h à 14h dans les quartiers de Tokan, Ahossougbéta, Gèvié, Zoundja, Adovié, Hounzinvié, Houédo et leurs environs. Même créneau à Ouidah, où les zones de Godonoutin, Assogbénou Daho, Assogbé Kpèvi, Adjaglo, Houégbo, Sèhouè, Ayou, Toffo et alentours seront concernées.

Dans l’Ouémé, les coupures auront lieu entre 11h et 14h dans les localités de Sèmè-Kpodji, Okoun, Djeffa, Ekpê, Tchonvi et environnantes. Dans le département du Plateau, la SBEE prévoit une interruption de 11h à 15h à Pobè, Adja-Ouèrè, Ikpinlè, Itadjêbou, Towé et environs, soit une tranche horaire plus longue que dans les zones précédentes.

Les Collines ne seront pas épargnées : Savè, Gobè, Bethel et les localités voisines subiront une coupure de 10h à 15h. Même situation dans le nord du pays, notamment à Ségbana et Libantê dans l’Alibori, et à Kika, Kpassa, Arafat dans la commune de Parakou (Borgou).

Dans la Donga, la coupure annoncée entre 10h et 15h concerne plusieurs quartiers de Djougou, notamment Dewa, Nagatchori, Partogo, Onclou Baringa, Bakou, Wêwê, Béléfoun, Kolokondé, Sosso, Foumbéa et leurs environs. Enfin, dans le sud-ouest, des interruptions de 10h à 15h sont prévues à Dogbo (Couffo), notamment à Lanta et Sawamey. À Lokossa, dans le département du Mono, les localités de Possotomè, Dahê, Sêhomi, Ouêdêmin, Péda seront privées d’électricité entre 10h et 14h.