Protection civile au Bénin : un appui de 5,2 milliards FCFA signé avec l’AFD

Le gouvernement béninois renforce ses dispositifs de réponse aux urgences. Le Ministre de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni, et la Directrice de l’Agence Française de Développement (AFD) au Bénin, Laure Weisgerber, ont signé ce vendredi une convention de financement portant sur un ambitieux projet de modernisation de la protection civile. La cérémonie s’est déroulée à Cotonou en présence de l’Ambassadrice de France près le Bénin, Nadège Chouat, et du Directeur Général de l’Agence Béninoise de la Protection Civile (ABPC), Abdel Aziz Bio Djibril.

Financé à hauteur de 5,279 milliards FCFA (soit 8 millions d’euros) par l’AFD, le projet vise à doter les sapeurs-pompiers béninois de moyens accrus pour faire face aux urgences sur l’ensemble du territoire. Son exécution sera assurée par l’ABPC, avec l’appui technique d’un expert mobilisé par la Direction de la Coopération de Sécurité et de Défense (DCSD).

Publicité

Trois volets majeurs structurent ce projet. Il s’agit d’abord de rendre pleinement opérationnel le numéro d’appel d’urgence national 118, avec la mise en place d’une plateforme de traitement centralisé des appels, pour une meilleure couverture territoriale. Ensuite, un renforcement du maillage national est prévu, à travers la construction de cinq centres de secours à Natitingou, Tanguiéta, Ségbana, Glazoué et Comè, ainsi que la création d’une section logistique à Parakou dédiée à la maintenance des équipements. Une dizaine d’autres centres, existants ou à ériger, seront dotés en ambulances et camions-citernes, notamment dans les zones septentrionales.

Enfin, une campagne nationale de sensibilisation aux risques majeurs, en particulier les inondations, sera menée en partenariat avec la Croix-Rouge béninoise. L’objectif est de former les citoyens aux gestes de premiers secours et de renforcer la confiance entre les populations et les services de secours.

Romuald Wadagni a salué « une étape décisive dans notre engagement commun à renforcer la résilience de nos communautés face aux risques naturels et anthropiques », tout en soulignant la « confiance renouvelée de nos partenaires internationaux dans la vision du Gouvernement ». Pour Abdel Aziz Bio Djibril, ce soutien marque un tournant : « Il ne s’agit pas seulement d’un soutien financier, mais d’un acte de solidarité, porteur d’espoir et de transformation ». Il s’est dit confiant quant à l’impact durable du projet sur les capacités opérationnelles de ses équipes. L’Ambassadrice de France, Nadège Chouat, a pour sa part réaffirmé l’engagement de son pays aux côtés du Bénin : « Cet investissement témoigne de la volonté de la France de promouvoir une protection civile plus proche, plus accessible, plus efficace pour tous les citoyens béninois ».