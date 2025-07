Rencontrer Poutine : Zelensky relance l’option du dialogue direct

(Photo : Sergei Supinsky )

L’hypothèse d’une rencontre entre les présidents Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine est revenue au centre des discussions cette semaine, à l’occasion de nouveaux pourparlers entre l’Ukraine et la Russie organisés à Istanbul. Bien qu’aucune date ne soit arrêtée, la perspective d’un sommet entre les deux dirigeants marque un frémissement dans un processus diplomatique enlisé depuis des mois.

Une possibilité évoquée dans les négociations

Au sortir des échanges, Volodymyr Zelensky a indiqué que ses émissaires avaient abordé avec la partie russe la possibilité d’une rencontre au sommet. « Nous devons mettre fin à cette guerre, et cela commence sans doute par une réunion des dirigeants », a-t-il déclaré devant la presse, laissant entendre que Moscou ne rejetterait pas totalement l’idée.

Publicité

Selon lui, les représentants russes ont « commencé à en discuter », ce qu’il considère comme un signe d’évolution du dialogue. Cette ouverture intervient après plusieurs cycles de négociations indirectes restées sans avancée majeure, et alors que le conflit poursuit son cours sur le terrain, sans percée décisive d’un côté comme de l’autre.

Un sommet sous conditions pour Moscou

Pour la Russie, la tenue d’un tel sommet nécessite une préparation rigoureuse. Le chef de la délégation russe, Vladimir Medinsky, a souligné que « seul un sommet minutieusement préparé aurait du sens », refroidissant quelque peu les attentes immédiates.

Ce positionnement témoigne des divergences persistantes : Kiev réclame notamment un retrait complet des forces russes, tandis que Moscou campe sur la reconnaissance de ses annexions. Une rencontre au sommet, si elle devait avoir lieu, devrait donc reposer sur un équilibre diplomatique encore difficile à atteindre.

Une pression temporelle venue de Washington

La proposition d’organiser une rencontre présidentielle d’ici la fin août a été portée par Roustem Oumerov, négociateur ukrainien, lors du troisième cycle des discussions en Turquie. Cette date coïncide avec l’ultimatum de 50 jours posé par Donald Trump, selon lequel le Kremlin devrait trouver une solution rapide au conflit sous peine de sanctions accrues imposées par les États-Unis.

Publicité

La déclaration de l’ancien président américain – redevenu influent dans le débat international – ajoute un facteur de pression, notamment sur la Russie, déjà ciblée par de multiples mesures restrictives depuis le début de l’invasion. Ce calendrier resserré pourrait contraindre les deux parties à intensifier leurs efforts diplomatiques.

Un signal faible mais inédit

Jamais depuis le début de l’agression en février 2022 les deux chefs d’État n’ont été aussi proches de l’éventualité d’une rencontre. Bien que rien ne soit acté, cette simple discussion autour d’un sommet marque un tournant potentiel dans la dynamique du conflit.

Toutefois, les obstacles restent nombreux et les intentions réelles difficiles à décrypter. Si Zelensky se montre plus ouvert, Poutine n’a jusqu’à présent donné aucun signe public de sa disposition à engager un dialogue direct. D’ici là, le processus reste suspendu aux négociations techniques et aux signaux politiques des deux capitales.