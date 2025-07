Rivalités au Maghreb : une surprise Trump à prévoir ?

Photo : BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Le Sahara occidental, ce vaste territoire aride bordé par l’océan Atlantique, continue d’alimenter les crispations entre le Maroc et le Front Polisario, avec l’Algérie en soutien discret mais déterminant de ce dernier. Depuis la fin de la colonisation espagnole, la question d’un référendum d’autodétermination reste suspendue, freinée par des jeux d’intérêts et des manœuvres diplomatiques. Alors que le conflit semblait enlisé dans une relative indifférence internationale, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche pourrait introduire une nouvelle dynamique. Dans une interview accordée en mai à L’indépendant, John Bolton, ancien haut conseiller à la sécurité nationale, dévoile des éléments intrigants qui pourraient rouvrir le dossier sahraoui.

Référendum : Trump relancera-t-il le mécanisme bloqué ?

Lors de son premier passage à la tête des États-Unis, Donald Trump avait accordé au Maroc un soutien sans précédent, en reconnaissant sa souveraineté sur le Sahara occidental, contre une ouverture diplomatique avec Israël. Ce geste avait temporairement mis sous silence les revendications du Front Polisario. Pourtant, selon Bolton, la donne pourrait changer. Avec ce deuxième mandat et de nouvelles ambitions, Trump pourrait revoir cette position s’il identifie un intérêt stratégique ou financier à défendre le principe d’un référendum.

Dans les propos de Bolton, une hypothèse prend forme : relancer le mécanisme référendaire pour faciliter l’accès de groupes privés — notamment la Trump Organization — à certaines zones du littoral saharien, riches en potentiel touristique. Il imagine des développements hôteliers, des casinos, des resorts estampillés Trump sur ces côtes encore peu exploitées. Si un changement de statut politique ouvrait la voie à ce type de projets, il deviendrait tentant de remettre en cause les engagements antérieurs.

Bolton évoque ainsi un scénario où le soutien à une consultation populaire ne serait plus une affaire de principes, mais une stratégie d’opportunité. Un référendum deviendrait une clé pour accéder à des marchés inexplorés. Pour le Front Polisario, ce glissement représenterait une chance inattendue de remettre leur revendication sur le devant de la scène. Après des années de mise à l’écart, la perspective d’un vote réel — même sous-tendu par des calculs économiques — pourrait raviver leur combat historique.

Rabat sur la défensive, Washington en repositionnement ?

Si certains cercles à Washington plaident de longue date pour une solution respectueuse du droit international, d’autres y voient un dossier secondaire, adaptable au gré des intérêts. Bolton souligne que le défunt sénateur Jim Inhofe faisait partie des rares élus américains à bien maîtriser le sujet. Il aurait influencé Trump dans le sens d’un référendum piloté par l’ONU, sans succès apparent à l’époque. Mais avec un nouvel équilibre des forces et des priorités différentes, ces anciennes pistes pourraient être réactivées.

Du côté marocain, l’idée même d’un scrutin reste une ligne rouge. Rabat sait que tout vote comporte une part d’incertitude. Malgré les soutiens obtenus — y compris celui de Trump lors de son premier mandat — le Royaume redoute qu’un référendum vienne fragiliser sa position sur la scène internationale. C’est pourquoi l’administration actuelle fait preuve d’une vigilance extrême, notamment vis-à-vis de toute tentative de requalification du statut du Front Polisario.

À ce propos, Bolton affirme que la volonté marocaine de faire passer le Polisario pour une entité terroriste n’a pas trouvé d’écho sérieux aux États-Unis. Selon lui, cette démarche n’est ni réaliste ni crédible. Le mouvement sahraoui conserve une reconnaissance politique suffisante pour résister à ce type d’étiquetage, surtout auprès de ceux qui continuent de défendre l’idée d’un processus démocratique supervisé.

Entre calculs économiques et jeux diplomatiques

À mesure que Trump consolide son retour sur la scène mondiale, le Sahara occidental pourrait se retrouver à nouveau au cœur d’une opération politique à double détente : sécuriser des avantages commerciaux tout en orchestrant un geste spectaculaire sur le plan diplomatique. Cela correspond bien au style de Trump, qui a toujours aimé mêler ses intérêts personnels à sa stratégie internationale.

En ce sens, le référendum pourrait devenir une carte à jouer dans un vaste jeu d’échecs. Trump pourrait utiliser ce levier pour négocier de nouvelles alliances ou renforcer sa posture sur des dossiers sensibles, tout en se réservant une part du gâteau saharien. Pour le Front Polisario, ce retournement, s’il se confirmait, représenterait une fenêtre inespérée après des décennies d’inertie.

Le second mandat de Donald Trump pourrait rouvrir un dossier que beaucoup pensaient définitivement scellé. En donnant une nouvelle visibilité à la question du Sahara occidental, et en évoquant la relance d’un référendum, John Bolton introduit l’idée d’un virage possible, guidé moins par des valeurs que par des intérêts. Reste à savoir si Trump ira jusqu’au bout de cette logique, ou s’il laissera, une fois encore, ce conflit dans les sables mouvants du statu quo.