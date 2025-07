Sénégal : Douze lionnes retenues pour reconquérir le titre à l’AfroBasket

À quelques heures du départ officiel de la délégation sénégalaise, les mots de Khady Diène Gaye ont résonné comme un rappel à la grandeur. Face aux douze Lionnes en tenue d’apparat lors de la cérémonie de remise du drapeau national, la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture n’a laissé aucune place au doute. « Vous avez l’occasion de nous rendre fiers en reprenant notre place de champions d’Afrique », a-t-elle lancé. Ce passage de témoin symbolique ravive une ambition mise à l’épreuve depuis une décennie : celle de retrouver le sommet du basketball africain féminin, dix ans après le dernier sacre du Sénégal sur la scène continentale.

Le ton est donné, et l’équipe, resserrée autour d’un noyau jeune mais ambitieux, sait qu’elle portera les espoirs d’un pays qui ne se contente jamais de demi-finales ou de parcours honorables. Dans un palmarès longtemps dominé par le vert-jaune-rouge, chaque tournoi perdu laisse une trace. La frustration des défaites face au Nigeria, notamment en finale à trois reprises sur les quatre dernières éditions, reste vive.

Une sélection renouvelée pour une reconquête ciblée

Partie d’un groupe initial de 23 joueuses, la sélection nationale a été progressivement réduite à quatorze, avant que Fatou Diagne et Aminata Tall ne quittent le groupe à la veille de la dernière phase. La préparation, prévue initialement aux États-Unis, s’est finalement tenue sur place, au Sénégal. Une décision qui a permis au staff de rester proche de son environnement technique tout en maintenant l’intensité du programme. Désormais fixée, la liste des douze joueuses montre une rupture nette avec le cycle précédent. Seules Cierra Dillard, Yacine Diop, Fatou Pouye et Mathilde Diop figuraient dans l’effectif ayant disputé la dernière édition au Rwanda.

Ce renouvellement traduit une volonté de repartir sur des bases solides, en s’appuyant sur des profils aux parcours variés. Entre talent brut, énergie défensive et capacité à créer du jeu en situation fermée, le groupe affiche une complémentarité qui sera mise à l’épreuve dès les premiers matchs. Le Sénégal entamera sa campagne dans le groupe C, aux côtés de la Guinée et de l’Ouganda, deux adversaires à la portée des Lionnes mais qui ne devront pas être sous-estimés dans un tournoi souvent marqué par les surprises.

Dix ans après, une mission au goût de revanche

La quête d’un douzième titre continental ne se mesure pas seulement en victoires ou en statistiques. Elle est aussi une réponse à une décennie de frustrations accumulées. En sport de haut niveau, dix ans d’attente, c’est une génération entière de joueuses qui se succède sans couronne. Pour les Lionnes du Sénégal, la mission à venir dépasse la seule compétition : il s’agit de restaurer une identité de jeu et un état d’esprit conquérant qui ont forgé la légende du basketball féminin national.

Cette campagne à venir est l’occasion de redonner au maillot national son éclat d’antan. La dynamique actuelle offre des signes encourageants. L’équipe, bien que rajeunie, dégage une envie de briser les séries noires et de réécrire son histoire. Le terrain, seul juge des ambitions, dira si ce groupe a su transformer la pression en énergie et la mémoire en motivation.

L’heure est venue pour les Lionnes de rugir à nouveau.