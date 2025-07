Sénégal : La lutte disposera de sa fédération en novembre

image d'illustration/Christian Bobst

C’est un tournant majeur pour un sport qui ne cesse de fédérer les foules et de transformer des destins. La lutte sénégalaise, moteur culturel et économique du pays, va connaître une mutation historique avec la création officielle de sa Fédération nationale, prévue pour le 8 novembre 2025. Longtemps gérée par un comité transitoire, la discipline entre dans une nouvelle ère de gouvernance plus structurée, conforme aux standards du sport moderne.

Un sport populaire à fort impact économique et social

La lutte ne se limite plus à une confrontation dans l’arène. Chaque combat mobilise un écosystème dense et actif : tailleurs, restaurateurs, vidéastes, parieurs, transporteurs… Tous vivent du rythme des face-à-face. Pour de nombreux jeunes issus de milieux modestes, elle représente l’un des rares moyens d’ascension sociale, capable de faire émerger des figures populaires et influentes comme Modou Lô, Balla Gaye 2 ou Siteu.

Ce dynamisme, longtemps canalisé par le Comité National de Gestion de la Lutte (CNGL), va désormais être encadré par une Fédération Sénégalaise de Lutte (FSL) dotée d’un cadre juridique propre, d’une gouvernance élective et de textes consolidés. Le processus repose sur un chronogramme national qui s’étend de juillet à novembre, en quatre étapes rigoureusement définies.

Une structuration progressive et inclusive

La démarche débute par la mise à jour des bases organisationnelles : régularisation et recensement des écuries et associations actives, suivi d’un temps de recours et de publication des listes définitives. Cette phase initiale, entre le 21 juillet et le 11 août, est cruciale pour garantir l’exactitude du corps électoral.

Viendra ensuite l’étape de rédaction collective des textes fondateurs, avec un échange entre acteurs sur les projets de statuts et de règlement intérieur. L’Assemblée générale constitutive de la FSL est prévue le 30 août. La phase de structuration territoriale suivra en septembre, avec les élections des ligues et districts à l’échelle départementale, régionale et nationale.

Enfin, entre le 15 septembre et le 3 octobre, les candidatures aux postes de responsabilité au sein du futur bureau fédéral seront ouvertes. Les résultats seront officialisés à l’issue de l’Assemblée générale élective prévue le 8 novembre 2025, date qui consacrera la naissance officielle de la Fédération.

Un défi institutionnel pour professionnaliser la discipline

Ce basculement vers une fédération n’est pas un simple changement d’étiquette. Il marque une volonté de donner à la lutte sénégalaise des fondations administratives solides, aptes à défendre ses intérêts auprès des instances nationales et internationales. Le passage à une structure fédérale permettra une meilleure gestion des compétitions, une régulation plus transparente des transferts entre écuries, et une harmonisation des critères de sélection pour les grandes affiches.

Le processus, encadré par l’arrêté ministériel du 31 octobre 2024, répond à une exigence de modernisation souvent exprimée par les acteurs eux-mêmes. Il ouvre aussi la voie à un meilleur accès aux financements publics et privés, à condition que la gouvernance soit à la hauteur des attentes.

Le Sénégal s’apprête donc à offrir à l’un de ses sports les plus emblématiques une organisation à la mesure de son rayonnement. Reste à voir si cette nouvelle structure saura concilier les traditions enracinées dans les « mbappat » et l’exigence de professionnalisation qu’impose l’évolution actuelle du sport africain.