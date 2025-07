Sénégal : Les Lionnes à l’AfroBasket, un rendez-vous au goût de revanche

L’équipe nationale féminine de basketball du Sénégal se prépare à faire son retour sur le devant de la scène africaine à l’occasion de la 27ᵉ édition de l’AfroBasket, prévue du 27 juillet au 3 août 2025 en Côte d’Ivoire. Ce tournoi représente plus qu’un simple affrontement sportif : c’est l’occasion, pour les Lionnes, de raviver une flamme longtemps entretenue par onze titres continentaux et de prouver qu’elles n’ont rien perdu de leur éclat.

À la veille du départ de la délégation, les ambitions ont été clairement affichées. Lors de la cérémonie de remise du drapeau national, la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, a adressé un message fort aux joueuses : « Vous avez l’occasion de nous rendre fiers en reprenant notre place de champions d’Afrique ». Une exhortation à l’unité, à la combativité et au dépassement de soi dans un contexte où le sport est devenu un levier majeur de rayonnement pour le Sénégal.

Un engagement ferme de la Fédération

Face à une concurrence continentale de plus en plus redoutable, la Fédération sénégalaise de basketball, sous la direction de Babacar Ndiaye, a décidé d’aligner une stratégie sans concession. « Toutes les conditions sont réunies », a affirmé le président de la FSB, avant de promettre que « cette fois-ci, nous allons jusqu’au bout. C’est une promesse ». Les mots sont forts, mais ils traduisent une volonté claire : retrouver le sommet africain, perdu depuis 2015.

La fédération a misé sur une préparation rigoureuse, tant sur le plan physique que mental. Les joueuses ont été accompagnées dans une montée en puissance progressive, avec une sélection resserrée autour de talents confirmés et de jeunes éléments prometteurs. La dynamique actuelle repose également sur une cohésion renforcée et un état d’esprit résolument conquérant, loin des hésitations passées.

Le basket féminin comme symbole national

Au-delà des enjeux techniques et des trophées, les Lionnes incarnent une vision stratégique de la place des femmes dans le sport sénégalais. Leur parcours, leur discipline et leur exposition médiatique font d’elles des figures de leadership et des modèles pour toute une génération. En affichant une ambition décomplexée, elles renforcent aussi la portée symbolique de leur présence à Abidjan.

Depuis plusieurs années, le basket féminin sénégalais s’est positionné comme un vecteur de diplomatie douce et de fierté nationale. Cette compétition est donc perçue comme un moment décisif pour réaffirmer cette position sur l’échiquier continental. Avec le soutien des institutions et l’adhésion populaire, les Lionnes espèrent faire plus que participer : elles veulent marquer l’histoire, à nouveau. La balle est désormais entre leurs mains.