Sénégal : Les Lionnes s’inclinent face à l’Ouganda à l’AfroBasket

Elles couraient après une douzième étoile. Avec onze titres continentaux, les Lionnes du Sénégal restent la nation la plus décorée de l’AfroBasket féminin. Pourtant, la dernière victoire remonte à 2015. Depuis, le trophée leur échappe, nourrissant une attente féroce chez les supporters et une pression constante sur le parquet. Dans cette édition, tout semblait aligné pour permettre à Yacine Diop et ses coéquipières de briller à nouveau. Après un démarrage convaincant contre la Guinée, balayée 92 à 48, l’élan a soudainement été brisé par une équipe ougandaise plus tactique et mieux organisée.

Une entame prometteuse, une suite désenchantée

Le match avait pourtant bien commencé. Les sénégalaises ont ouvert le bal avec un 9-0 qui a semblé les placer dans une posture dominante. Les premières minutes ont donné l’illusion d’un rouleau compresseur bien huilé, comme si la mécanique observée contre la Guinée allait se poursuivre sans accroc. Mais très vite, le rythme s’est cassé, et la fluidité a disparu. L’Ouganda, discipliné en défense, a verrouillé la raquette et perturbé la construction sénégalaise avec une zone efficace. À la toute fin du premier quart-temps, un tir à trois points de Claire Lamunu, au buzzer, a inversé le momentum. Ce panier a fait basculer l’équilibre psychologique du match, donnant l’avantage aux Gazelles (17-16).

Des individualités éteintes, une réaction absente

Ce n’est pas simplement le plan de jeu qui a flanché, mais aussi les visages clés. Ndioma Kane, habituellement incisive, est apparue effacée. En difficulté, elle a cumulé fautes et pertes de balle, laissant le collectif sans ses repères habituels. Au lieu de resserrer les rangs, les sénégalaises ont vu l’écart se creuser. L’Ouganda, sans faire d’éclats spectaculaires, a étouffé la progression adverse et creusé un écart de 13 points à un moment crucial du deuxième quart-temps. À la pause, l’avance des Gazelles était déjà de neuf longueurs, un fossé que les Lionnes ne parviendront jamais à combler. La cohésion observée contre la Guinée s’est littéralement évaporée. Comme une mélodie parfaitement jouée la veille, mais dont chaque note sonne faux le lendemain, le collectif sénégalais n’a pas retrouvé ses automatismes.

Un rappel brutal dans la quête de reconquête

Cette défaite face à l’Ouganda est plus qu’un simple accroc. Elle soulève des questions sur la régularité mentale et technique des joueuses dans un tournoi où chaque faux pas compte. Dans une compétition aussi courte que l’AfroBasket, il ne suffit pas de bien débuter. Il faut savoir maintenir la pression, s’adapter, se réinventer dans l’adversité. L’histoire glorieuse du Sénégal dans ce tournoi ne garantit rien au présent. Les onze couronnes passées, aussi brillantes soient-elles, n’ont aucun poids face à une équipe décidée à jouer chaque possession comme si elle pouvait changer le cours du match.

Les ambitions sénégalaises sont toujours vivantes, mais elles doivent désormais composer avec les doutes semés par cette défaite. La suite du tournoi exigera plus qu’un sursaut : une véritable remise en question. Les Lionnes savent qu’une dynastie ne se construit pas seulement sur des statistiques ou des souvenirs glorieux, mais sur la capacité à transformer les faux départs en réponses collectives solides. C’est sur ce terrain-là qu’elles devront désormais prouver qu’elles peuvent encore écrire leur légende.