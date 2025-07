Terrorisme au sud du Bénin : l’armée lance l’« Opération Bouclier »

Des soldats béninois pendant l'entraînement (image d'illustration : wikimedia/Domaine public/Jad Sleiman, U.S. Marine Corps)

Le vendredi 4 juillet 2025, la ville de Lokossa a servi de cadre à la présentation officielle de l’« Opération Bouclier », un exercice militaire de grande envergure dirigé par la Garde nationale sous le commandement du lieutenant-colonel Adanmansou Valère. Selon Bénin WebTv qui a rapporté l’information, cette initiative vise à renforcer la sécurité dans les départements du Mono, du Couffo et du Zou, identifiés comme zones sensibles en raison d’une recrudescence des menaces terroristes.

Dans son allocution, le directeur de l’exercice a dressé un tableau préoccupant de la situation sécuritaire, marquée par une extension inquiétante des groupes armés affiliés à Al-Qaïda et à l’État islamique. Ces organisations, selon les services de renseignement, accentuent leur présence dans la région ouest-africaine, avec des ramifications désormais actives sur le territoire béninois.

Entre mars et juin 2025, plusieurs incidents sont venus illustrer la montée de cette menace dans les départements du sud. Des patrouilles ont été prises pour cibles, des postes de police attaqués, et des convois suspects interceptés. Le 27 mai, une patrouille conjointe des Forces armées a été attaquée à Tobi-Kpèkpè. Le 5 juin, un convoi suspect a été arrêté près d’Apomè, révélant des indices de préparation d’actions hostiles. Le 12 juin, une attaque meurtrière contre un poste de la police républicaine à Kétou a coûté la vie à un agent, en blessant un autre. Parallèlement, dans la zone d’Azovè, des rumeurs persistantes évoquent des cas d’enrôlement forcé et de trafic de bétail, aggravant un climat déjà tendu.

Selon les autorités, ces incidents sont liés à des cellules armées mobiles opérant depuis le centre du pays et bénéficiant de voies d’infiltration à travers les forêts et couloirs naturels. Ces mouvements suspects justifient le déploiement de l’« Opération Bouclier », conçue comme une riposte multisectorielle. Le dispositif prévoit des actions coordonnées sur les axes stratégiques, une surveillance renforcée des zones forestières, et le démantèlement des groupes infiltrés. L’objectif, selon le lieutenant-colonel Valère, est double : empêcher l’implantation des groupes extrémistes dans le sud du pays et rétablir la confiance des populations locales.

Outre les opérations militaires, les autorités insistent sur le rôle crucial du renseignement et de la coopération avec les communautés. Une collaboration étroite avec les populations est jugée indispensable pour freiner l’enrôlement de jeunes dans les réseaux terroristes et lutter contre les trafics illicites dans les zones frontalières.