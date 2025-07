Tourisme au Maghreb : une croissance de 8% des revenus pour ce pays

Tunis (Photo DR)

Le secteur touristique tunisien poursuit son redressement et affiche des résultats encourageants. Selon les données récemment partagées par l’Office National du Tourisme Tunisien, plus de 4,3 millions de visiteurs ont foulé le sol tunisien durant le premier semestre 2025. Ce chiffre traduit une progression de 11 % par rapport à la même période l’an dernier, confirmant la capacité d’attraction renouvelée du pays.

Au-delà de la fréquentation, les recettes générées ont également connu une évolution positive. Les revenus issus du tourisme ont progressé de plus de 8 % sur les six premiers mois de l’année. Ce flux financier vient conforter la place stratégique du secteur dans l’économie nationale, où il constitue désormais la première source de devises, devant même les transferts envoyés par la diaspora tunisienne.

Publicité

Cette embellie s’explique par plusieurs facteurs : le retour progressif de la confiance des visiteurs étrangers, les efforts de promotion réalisés sur différents marchés et l’amélioration de l’offre touristique, notamment dans les zones balnéaires et culturelles. Les autorités tablent sur une poursuite de cette dynamique pour la deuxième partie de l’année, qui correspond traditionnellement à la haute saison.

Cependant, des défis restent présents. Le besoin d’investissements continus dans la qualité des services, l’adaptation aux nouvelles attentes des voyageurs et la diversification des produits touristiques constituent des priorités si la Tunisie veut renforcer sa compétitivité face à d’autres destinations méditerranéennes. En dépit de ces enjeux, ces chiffres confirment que le tourisme demeure un pilier économique majeur et un levier essentiel pour l’emploi et la croissance. Les professionnels du secteur, de leur côté, appellent à maintenir l’élan et à poursuivre les réformes afin de transformer ces résultats en acquis durables.