Une femme tente d’empoisonner son ex-mari avec du chocolat

police américaine (AP Photo / Lynne Sladky)

Aux États-Unis, une femme de 63 ans a été arrêtée pour avoir planifié un complot visant à empoisonner son ancien époux avec du fentanyl, une drogue qui fait actuellement des ravages aux USA, qu’elle a tenté de soigneusement dissimuler dans des confiseries de luxe. Une drogue qu’elle souhaitait obtenir grâce aux contacts qu’elle a pu nouer avec un « réseau de trafiquants« …

C’est grâce à des enregistrements compromettants que les forces de l’ordre ont été en mesure de découvrir le pot-aux-roses. Dans ces audios, la sexagénaire évoquait ouvertement son projet mortel avec l’un de ses proches. Sa stratégie consistait à déguiser l’envoi empoisonné en cadeau promotionnel d’une agence de voyage, félicitant sa cible pour ses récentes fiançailles et lui proposant une offre spéciale pour un voyage de noces.

Un piège tendu par les autorités

Les forces de l’ordre ont organisé leur coup de filet, dans un établissement hôtelier. Car ce que la femme ne savait pas, c’est que le fameux réseau de trafiquants était en fait un groupe de policiers, sous couverture. Celle-ci est donc tombée dans le piège tendu. Au moment de son interpellation, les enquêteurs ont également saisi près de 10 grammes de méthamphétamine en sa possession.

Les charges retenues contre elle incluent :

la sollicitation criminelle pour meurtre,

tentative d’homicide et détention illégale de stupéfiants avec intention de distribution.

Des accusations particulièrement graves, qui témoignent de la gravité des actes préparés et de l’arsenal judiciaire déployé pour sanctionner de telles entreprises criminelles.

Les conséquences d’un divorce conflictuel

La victime potentielle, séparée légalement de son ex-conjointe depuis 2019, a exprimé son soulagement suite à cette arrestation. Il a également avoué se sentir bien plus en sécurité désormais, lui mais aussi sa nouvelle compagne et ses deux enfants mineurs qui se trouvaient par ailleurs chez eux au moment du drame et qui auraient très bien pu en manger par mégarde.