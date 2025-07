West Ham se rapproche d’El Hadji Malick Diouf alors que les affaires estivales commencent

Photo Unsplash

West Ham United aurait conclu un accord pour recruter le défenseur sénégalais El Hadji Malick Diouf en provenance du Slavia Prague, marquant ainsi une étape décisive dans sa reconstruction estivale. Le latéral gauche de 20 ans devrait rejoindre l’équipe de Premier League pour un montant de 22 millions d’euros, assorti de primes de performance. Cette transaction intervient alors que West Ham cherche à renforcer son effectif après une décevante 14e place lors de la saison 2024-25 de Premier League.

Sous la direction de Graham Potter, West Ham se concentre clairement sur la résolution de ses faiblesses et la refonte de son effectif en vue de la nouvelle saison. Le recrutement de Diouf s’inscrit parfaitement dans cette mission. L’international sénégalais apporte vitesse, qualité technique et une menace offensive depuis son poste d’arrière latéral, autant d’atouts qui correspondent au style de jeu privilégié de Potter. La saison dernière, il a joué un rôle essentiel. Le Slavia Prague remporte le titre tchèque, inscrivant huit buts en 34 matches de championnat – un rendement exceptionnel pour un défenseur. Ses courses dans le dernier tiers, sa capacité à centrer et sa confiance balle au pied l’ont fait briller. S’il s’adapte rapidement au rythme de la Premier League, il pourrait s’avérer un atout majeur, tant défensivement qu’offensivement, offrant à West Ham la largeur et l’énergie nécessaires sur le flanc.

Ses performances en club ne sont pas passées inaperçues au niveau international. Diouf a fait ses débuts avec l’équipe nationale du Sénégal en septembre 2024 et est largement pressenti pour devenir un pilier de l’équipe nationale dans les années à venir. Ses qualités physiques, son sang-froid balle au pied et sa capacité à récupérer rapidement en transition défensive sont autant d’arguments avancés pour expliquer sa progression rapide et sa visibilité accrue auprès des recruteurs européens. L’équipe de recrutement de West Ham l’avait suivi de près tout au long de la saison dernière et, après plusieurs semaines de négociations, a revu son offre à la hausse pour correspondre à la valorisation du Slavia Prague.

Le transfert semble être à un stade avancé, plusieurs sources confirmant que Diouf a été autorisé à se rendre en Angleterre pour sa visite médicale. Le club chercherait à finaliser rapidement les formalités administratives afin que le joueur puisse intégrer l’équipe avant le prochain match de pré-saison. Ce transfert fait suite au départ de Mohammed Kudus pour Tottenham Hotspur pour 55 millions de livres sterling. Diouf est l’une des premières arrivées attendues pour compenser les départs et renforcer l’équilibre général de l’effectif.

West Ham recherche également des renforts supplémentaires, avec un fort intérêt pour le milieu de terrain de la Juventus Douglas Luiz. La direction du club semble déterminée à soutenir le nouvel entraîneur par des recrutements stratégiques visant à améliorer les performances aux postes clés. L’arrivée de Diouf marquerait des débuts prometteurs, notamment compte tenu de son âge, de sa polyvalence et de son parcours international grandissant. L’association de ses qualités athlétiques et de ses capacités techniques a fait de lui l’un des espoirs défensifs les plus prometteurs d’Europe, et son intégration en Premier League sera suivie de près, West Ham cherchant à remonter dans la première moitié du classement.