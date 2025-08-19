Algérie : démantèlement d’un important réseau de trafic de drogue

Photo d’illustration ERV /Willy GRAFF

Les autorités algériennes ont porté un coup sévère au trafic de stupéfiants ce mardi 19 août. Selon le site Algérie Aujourd’hui, un réseau criminel composé de huit individus a été démantelé par la police, avec cinq arrestations confirmées et trois membres toujours en fuite.

L’opération a été déclenchée après l’arrestation en flagrant délit de deux membres du réseau, surpris avec une quantité massive de drogue. Les forces de l’ordre ont saisi près de 144 kg d’ecstasy, soit plus de 235 000 comprimés, ainsi que 458 grammes de cocaïne. Ces chiffres soulignent l’ampleur des activités de ce réseau et la menace que représentent ce type de trafic pour la santé publique et la sécurité dans la région.

Le tribunal de Sidi M’hamed a rapidement pris des mesures, plaçant sous mandat de dépôt les cinq individus interpellés. Cette décision marque une étape importante dans la lutte contre le trafic de stupéfiants et envoie un signal fort aux autres réseaux criminels actifs dans le pays.

Ce démantèlement met en lumière la complexité du trafic de drogue en Algérie, souvent lié à des circuits internationaux et à des réseaux organisés. Les autorités doivent non seulement démanteler les réseaux, mais également renforcer la prévention et la coopération transfrontalière pour limiter la circulation de ces substances.

Si cinq suspects ont été arrêtés, trois autres restent activement recherchés, ce qui rappelle que la lutte contre la drogue reste un enjeu quotidien. Les prochaines semaines seront déterminantes pour identifier ces fugitifs et analyser les ramifications du réseau dans d’autres régions du pays.

Le travail coordonné de la police et de la justice illustre la volonté des autorités algériennes de sécuriser les villes et de protéger les citoyens contre les dangers liés aux stupéfiants, tout en renforçant la vigilance face aux réseaux internationaux.