Algérie : démantèlement d’un réseau avec 1,85 million d’euros contrefaits

Une opération de grande envergure menée par les forces de sécurité algériennes a permis de neutraliser un réseau spécialisé dans la contrefaçon de billets en euros. Observalgérie rapporte que plus de 1,85 million d’euros en faux billets ont été saisis lors de cette intervention.

Les événements ont débuté le 7 août 2025, lorsque la police judiciaire a intercepté deux individus circulant dans la région de Chlef. La fouille de leur véhicule a conduit à la découverte d’une somme considérable en fausse monnaie. Cette arrestation initiale a servi de point de départ à une enquête plus large qui a permis de remonter toute la chaîne du réseau criminel.

Au total, cinq personnes ont été arrêtées, dont une femme, et présentées à la justice pour des accusations multiples. Les perquisitions effectuées ont révélé un dispositif technique sophistiqué permettant la production de fausse monnaie et des preuves de transactions organisées via les réseaux sociaux, confirmant l’ampleur et la professionnalisation du réseau.

Cette opération illustre l’efficacité des forces algériennes dans la lutte contre la criminalité financière. Elle envoie un message fort aux réseaux criminels, tout en protégeant l’économie nationale et la confiance dans la monnaie. Les autorités continuent de surveiller les circuits de circulation des devises afin de prévenir de nouvelles tentatives de contrefaçon.

Le démantèlement de ce réseau montre l’importance de la coordination entre les services de police et judiciaires. Dans un contexte où les fraudes monétaires deviennent de plus en plus sophistiquées, l’Algérie affirme sa capacité à protéger son marché financier contre les menaces internes et externes.