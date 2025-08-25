Algérie : Sonatrach frappée par un drame inattendu

Photo Reuters

Dimanche, une cheffe de département de l’entreprise pétrolière Sonatrach a été mortellement attaquée par une collègue à Laghouat. L’incident, qui a éclaté à l’intérieur des bureaux, met en lumière les tensions internes dans certaines structures professionnelles.

Altercation au sein d’un service

Selon ce que rapporte Algérie360, la victime, responsable d’un département de Sonatrach, a eu une confrontation avec une salariée du service des salaires. La discussion, d’abord verbale, a rapidement dégénéré. L’agresseuse a utilisé un objet tranchant pour blesser mortellement sa collègue.

Les agents de sécurité de l’entreprise sont intervenus immédiatement pour neutraliser la suspecte, qui cherchait à fuir les lieux. Elle a été confiée aux forces de l’ordre dès leur arrivée. La dépouille de la victime, a été acheminée à la morgue de la ville pour autopsie afin de préciser les causes du décès.

Sonatrach, acteur majeur pour la région

L’incident survient dans une entreprise essentielle à l’économie algérienne. Sonatrach, société nationale fondée en 1963, joue un rôle central dans l’exploitation et le transport des hydrocarbures. Dans la wilaya de Laghouat, ses installations représentent une source importante d’emploi et contribuent au développement économique local.

Ce drame met également en avant les enjeux de sécurité et de gestion des conflits en milieu professionnel. Des spécialistes du droit du travail rappellent l’importance de dispositifs efficaces pour prévenir les violences entre collègues. Ce type d’événement pourrait inciter les autorités à renforcer les mesures de protection sur les sites industriels sensibles, avec des rapports et analyses à venir.