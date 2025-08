Armement : la Russie propose un sous-marin nucléaire à l’Inde

Photo DR

Les relations militaires entre la Russie et l’Inde pourraient franchir une nouvelle étape dans les prochains mois. D’après des informations relayées par Opex360, la Russie envisagerait de proposer à New Delhi la location d’un second sous-marin nucléaire d’attaque de type Akula. Cette offre serait officiellement présentée lors de la visite prévue du président russe Vladimir Poutine en Inde, à l’occasion du sommet bilatéral prévu en septembre.

Ce projet de coopération s’inscrit dans un partenariat de défense déjà bien établi entre les deux pays. La marine indienne opère déjà un sous-marin Akula loué à la Russie depuis plusieurs années. L’arrivée d’un second appareil renforcerait considérablement les capacités sous-marines de l’Inde, notamment dans un contexte régional marqué par l’intensification des activités navales en mer d’Arabie et dans l’océan Indien.

Selon le site indien Indian Defence Research Wing, cité par Opex360, le contrat serait estimé entre 2 et 3 milliards de dollars. Bien que les détails techniques ne soient pas encore officiels, un tel accord pourrait inclure un transfert de technologies et une phase de modernisation pour adapter l’appareil aux besoins de la marine indienne.

Le choix de Moscou de proposer une nouvelle location de sous-marin nucléaire à New Delhi ne relève pas uniquement de considérations commerciales. Il reflète aussi une volonté stratégique de consolider une alliance face à l’évolution des équilibres militaires en Asie. L’Inde, engagée dans une modernisation de sa flotte, voit dans ce type de partenariat une solution rapide pour combler certains besoins opérationnels, en attendant la pleine capacité de ses propres programmes nationaux.

Pour la Russie, cette offre s’inscrit dans une logique de continuité. Dans un contexte géopolitique tendu, elle cherche à réaffirmer son influence auprès de ses partenaires historiques, tout en diversifiant les débouchés de son industrie de défense. Au-delà de l’aspect militaire, cette proposition s’intègre dans une relation diplomatique plus large entre les deux pays. Le sommet de septembre pourrait ainsi déboucher sur d’autres accords dans les domaines énergétique, technologique ou commercial.