Armement : SpaceX d’Elon Musk met en orbite un drone secret américain

X-37B. Photo : DR

Le X-37B est un véhicule spatial autonome conçu par Boeing, opéré aujourd’hui par l’US Space Force. Appelé parfois « mini-navette », il peut rester en orbite sur plusieurs années avant de regagner la Terre. Ce drone fonctionne comme un laboratoire orbital, permettant de tester des technologies militaires et scientifiques sophistiquées, tout en conservant une part importante de secret sur ses missions exactes.

Elon Musk et SpaceX, un acteur central

Sous la direction d’Elon Musk, SpaceX a envoyé le X-37B dans l’espace à l’aide d’une fusée Falcon 9 depuis la Floride, avec un lancement effectué à 23h50 heure locale (03h50 GMT vendredi). Cette opération montre l’implication croissante du secteur privé dans les programmes spatiaux stratégiques américains et la capacité des entreprises commerciales à soutenir les missions militaires.

Publicité

Le drone sera utilisé pour évaluer des systèmes de communication avancés, dont des liaisons laser et un capteur inertiel quantique jamais testé auparavant en orbite, selon le communiqué de l’US Space Force. La mission, identifiée comme « 8 », vise à améliorer l’efficacité, la sécurité et la robustesse des infrastructures spatiales américaines, tout en fournissant des données cruciales pour les projets futurs.

Missions expérimentales et enjeux stratégiques

L’US Space Force a indiqué que le X-37B aura pour rôle de mener « un large éventail d’expériences », centrées sur la protection et l’optimisation des communications orbitales. Ces tests contribueront à la consolidation de la résilience des réseaux militaires et à l’anticipation des besoins technologiques. Les informations collectées serviront également de référence pour d’autres programmes spatiaux.

Après plusieurs mois en orbite, le X-37B effectuera son retour sur Terre, marquant une étape supplémentaire dans l’expérimentation de technologies spatiales avancées et la collaboration entre SpaceX et les autorités américaines pour le renforcement des capacités spatiales stratégiques.