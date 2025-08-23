Au Japon, le Bénin et le Gabon misent sur le dialogue pour apaiser les tensions

Photo : (MAEC Gabon sur Facebook)

À Yokohama, au Japon, la vice-présidente du Bénin, Mariam Chabi Talata, a rencontré le ministre des Affaires étrangères du Gabon, Michel Onanga Ndiaye, en marge de la TICAD 9 le vendredi 22 août 2025. Cette entrevue s’inscrit dans un contexte marqué par la controverse née de l’attribution des places au marché central de Lambaréné. Face aux tensions, les autorités du Bénin avait récemment prôné l’apaisement sur les réseaux sociaux, rappelant son attachement au respect mutuel et à la protection des communautés.

Une rencontre sous le signe de la franchise

À Yokohama, la rencontre entre la vice-présidente béninoise et le chef de la diplomatie gabonaise s’est tenue dans une atmosphère qualifiée de cordiale mais directe. Selon le compte rendu officiel bref diffusé par le ministère gabonais sur les réseaux sociaux, les deux personnalités ont échangé sur les tensions suscitées par l’organisation du marché central de Lambaréné.

Michel Onanga Ndiaye a tenu à réaffirmer la souveraineté du Gabon concernant l’encadrement de certaines activités économiques réservées aux nationaux. Toutefois, il a souligné que son gouvernement demeurait attaché à la garantie des droits des étrangers présents sur son territoire. Cette précision visait à rappeler que de telles mesures existent dans de nombreux États africains, mais également ailleurs dans le monde.

Les implications régionales et diplomatiques

La polémique autour de Lambaréné, relayée largement en ligne, a rapidement pris une dimension diplomatique. Le Bénin, par la voix de ses autorités, a multiplié les appels à une approche constructive et a insisté sur l’importance du dialogue pour préserver les liens avec le Gabon. Cette position s’inscrit dans une volonté de maintenir des relations bilatérales stables, malgré les crispations.

La rencontre de Yokohama, en marge de la TICAD 9, marque ainsi une étape importante dans la gestion de ce dossier sensible et confirme la volonté des deux pays de préserver le cadre de coopération malgré les divergences.