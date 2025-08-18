Relations Bénin–Gabon : Cotonou prône l’apaisement sur les réseaux sociaux

Le gouvernement béninois a de nouveau réagi à la situation de ses ressortissants établis au Gabon. Après avoir annoncé, le 14 août dernier, l’envoi d’une mission d’identification et de recensement pour les Béninois désireux de rentrer volontairement au pays, l’exécutif appelle cette fois-ci à la retenue face aux vives polémiques qui agitent les réseaux sociaux.

Depuis quelques jours, des échanges virulents opposent internautes béninois et gabonais autour de la question de l’accès aux places de marché à Lambaréné et des restrictions économiques récemment imposées aux étrangers. Ces discussions, parfois marquées par des propos discourtois, suscitent l’inquiétude des autorités à Cotonou.

L’appel à la fraternité

Dans un communiqué publié ce 18 août, le gouvernement béninois invite les internautes des deux pays à privilégier la courtoisie et l’esprit de fraternité dans leurs publications. « Le Bénin et le Gabon entretiennent d’excellents rapports de coopération », rappelle-t-il, soulignant que les ressortissants de part et d’autre bénéficient de la bienveillance des autorités nationales. Le texte insiste sur le fait que cette réalité reste valable pour les Béninois vivant en terre gabonaise.

L’exécutif assure qu’il poursuivra, en lien avec le gouvernement gabonais, les efforts pour préserver un climat apaisé et bénéfique aux deux peuples. Cette déclaration s’inscrit dans la continuité du premier communiqué du ministère des Affaires étrangères, qui annonçait déjà une mission destinée à identifier les Béninois souhaitant regagner volontairement le pays.