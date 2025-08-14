Au Kenya, un homme affirme être le fils aîné d’Elon Musk et suscite la polémique

La photo postée par Nyakundi Kibiru accusée d'être générée par IA

À Nairobi, un quadragénaire, Nyakundi Kibiru, soutient être né d’une relation entre sa mère et le fondateur de Tesla dans les années 1990. Son récit, relayé sur les réseaux sociaux, divise entre sceptiques et partisans d’une vérification ADN.

Un récit personnel qui agite la toile

Militant pour la santé mentale, Nyakundi Kibiru déclare être venu au monde bien avant les 14 enfants officiellement connus d’Elon Musk. Il affirme que sa mère aurait rencontré l’entrepreneur, alors âgé d’une vingtaine d’années, dans un hôtel du Masai Mara, au Kenya.

Après avoir publié une photo de lui, Kibiru a vu les commentaires affluer. Certains internautes disent percevoir une ressemblance marquée avec Musk, notamment dans la mâchoire et les traits du visage. Mais d’autres avancent que l’image pourrait ne pas être authentique : selon eux, elle pourrait avoir été créée ou modifiée à l’aide d’intelligence artificielle, ce qui remettrait en cause la validité visuelle de la comparaison.

Une demande de preuve et un contexte légal précis

Kibiru souhaite passer un test ADN afin d’établir ou non sa filiation. Il précise que si son histoire était exacte, il aurait reproché à sa mère d’avoir enfreint la loi kényane, qui fixe l’âge du consentement à 18 ans.

En l’absence d’éléments officiels ou de confirmation scientifique, cette affaire demeure une affirmation non vérifiée, mais qui continue de susciter débats et spéculations sur les plateformes en ligne.