AVC: un ingrédient du quotidien à limiter pour réduire le risque

Plusieurs études internationales confirment le rôle d’un excès de sodium dans l’augmentation du risque d’accident vasculaire cérébral (AVC). Les chercheurs insistent sur l’importance de repenser nos habitudes alimentaires, afin de prévenir une pathologie qui touche chaque année des millions de personnes à travers le monde.

Un lien confirmé par la recherche médicale

Des travaux menés en Europe, aux États-Unis et en Asie ont montré que la consommation élevée de sodium favorise l’hypertension artérielle, premier facteur de risque d’AVC. Les chiffres sont parlants : selon l’Organisation mondiale de la santé, 1,9 million de décès par an seraient liés à une consommation trop importante de ce minéral.

Le lien entre alimentation et AVC s’explique par les effets du sodium sur la pression sanguine. Une tension trop élevée fragilise les vaisseaux, augmentant la probabilité de rupture ou d’obstruction. Les chercheurs soulignent que réduire de moitié sa consommation quotidienne pourrait éviter des centaines de milliers de cas chaque année. Des ressources disponibles sur les sites de santé publique permettent de mieux comprendre ces mécanismes et de trouver des recommandations pratiques.

Des gestes simples pour diminuer les risques

Limiter les plats préparés, cuisiner davantage avec des produits bruts et privilégier les herbes ou les épices pour relever les saveurs figurent parmi les conseils les plus répétés par les nutritionnistes. La lecture attentive des étiquettes est également recommandée, car le sodium est souvent présent dans des aliments insoupçonnés, comme le pain ou les charcuteries.

L’OMS recommande de ne pas dépasser 5 grammes par jour, un seuil encore trop souvent dépassé dans de nombreux pays. Les autorités de santé rappellent aussi l’importance d’associer ces efforts à une bonne hygiène de vie : activité physique régulière, limitation de l’alcool et suivi médical. Plusieurs guides pratiques, accessibles en ligne, proposent des stratégies pour intégrer ces conseils dans la vie quotidienne.

Chaque année, les campagnes de prévention rappellent que la maîtrise de cet ingrédient du quotidien constitue un levier essentiel pour réduire le nombre d’AVC à l’échelle mondiale.