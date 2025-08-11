Aviation au Maghreb : des Rafales bientôt livrés ?

© armée de l'Air et de l'Espace Crédits : Armée de l'Air et de l'Espace

Les relations entre la France et le Maroc ont connu une transformation significative après une période prolongée de tensions diplomatiques. Le point tournant a été la reconnaissance par la France du plan d’autonomie marocain pour le Sahara occidental.

Ce changement stratégique a conduit à une série de visites officielles de haut niveau, incluant des personnalités comme Emmanuel Macron, Gérard Larcher et Rachida Dati, marquant ainsi un dégel diplomatique notable. Dans un contexte souvent agité, cette normalisation offre un contraste frappant avec la détérioration continue des relations franco-algériennes.

Publicité

L’initiative française face à la concurrence américaine

Un réchauffement politique qui a des répercussions tangibles dans le domaine de la défense, où les enjeux industriels et stratégiques se concentrent sur les acquisitions d’armements. Dassault Aviation vient de proposer son Rafale F4 comme successeur naturel des Mirage modernisés il y a vingt ans, rivalisant ainsi avec les ambitions américaines de Lockheed-Martin et son F-16V Viper.

L’exercice militaire Marathon 25, qui s’est tenu entre juin et juillet, a permis aux pilotes marocains de se familiariser avec les appareils français de la 4e Escadre. De quoi donner des idées à l’armée marocaine, qui pourrait ainsi se laisser tenter à l’idée d’investir sur les produits français ? La réponse semble tendre vers le Oui.

Les tensions avec l’Algérie, élément déclencheur

En effet, l’armée marocaine, face aux tensions avec l’Algérie, aurait décidé d’accélérer sur le dossier… Notamment depuis qu’Alger ait annoncé l’acquisition du Sukhoi Su-57E. La divulgation du premier vol du Su-34 Fullback semble aussi jouer un rôle prépondérant dans cette volonté marocaine de changer la donne.

Des perspectives contractuelles encourageantes

Les experts estiment que le potentiel commercial se situe entre 20 et 30 appareils Rafale F4, éventuellement complétés par l’acquisition d’avions ravitailleurs Airbus A330 MRTT. Une décision qui, si elle venait à être confirmée, pourrait modifier l’équilibre des forces dans la région, en offrant au Maroc la possibilité de rattraper son retard en matière d’aviation militaire, sur son voisin algérien, avec qui les dissensions sont toujours aussi fortes.