Aviation au Maghreb : Qatar Airways approvisionne une compagnie régionale

La compagnie nationale marocaine, Royal Air Maroc (RAM), a récemment réceptionné un Boeing 737 Max-8 en provenance de Qatar Airways, portant sa flotte à 59 appareils. Cette livraison fait partie d’un vaste programme d’expansion et de modernisation des lignes aériennes régionales. Plusieurs livraisons supplémentaires sont prévues dans les mois à venir, dans le cadre de l’objectif de RAM d’atteindre 200 avions d’ici 2037. L’opération marque un pas concret pour renforcer la compétitivité face aux transporteurs internationaux.

Une flotte marocaine en pleine croissance

Le Maroc prévoit de consolider sa flotte nationale avec l’arrivée progressive de nouveaux appareils. Selon Abdessamad Kayouh, ministre du transport et de la logistique, « Royal Air Maroc prévoit l’acquisition de dix nouveaux avions en 2025 – en incluant ceux déjà livrés – et dix autres en 2026« . Le Boeing 737 Max-8 récemment réceptionné auprès de Qatar Airways s’inscrit dans cette démarche. Depuis mai, la compagnie a déjà réceptionné cinq Boeing 737 Max-8. Ces acquisitions portent désormais la flotte à 59 appareils, permettant à RAM d’étendre ses dessertes et d’améliorer la régularité de ses vols.

L’ambition à l’horizon 2037 est de porter la flotte à 200 avions, ce qui implique des investissements soutenus dans la maintenance, la formation du personnel et le renouvellement technologique. L’acquisition de nouveaux appareils permet également de répondre aux attentes des voyageurs en matière de confort et de ponctualité. Les investissements sont alignés sur une stratégie de long terme visant à renforcer le positionnement de RAM dans le marché régional et international, et à offrir une alternative compétitive aux grandes compagnies mondiales.

Modernisation et compétitivité dans le Maghreb

Les initiatives de Royal Air Maroc font partie d’une dynamique régionale, où plusieurs compagnies nationales telles que Air Algérie ou Tunisair cherchent à renouveler leurs flottes. Cette modernisation répond à plusieurs objectifs : amélioration de la ponctualité, réduction des coûts opérationnels et adaptation aux standards internationaux de sécurité et de confort. Les compagnies maghrébines doivent également faire face à une concurrence croissante de transporteurs internationaux présents sur les lignes long-courriers et régionales.

Les programmes d’acquisition d’avions incluent souvent des contrats de leasing et des partenariats avec des entreprises internationales pour garantir la maintenance et la formation technique. Le choix de Qatar Airways pour l’approvisionnement en appareils reflète la recherche de solutions flexibles et performantes pour soutenir le développement de la flotte.

Parallèlement, la modernisation passe par l’amélioration des infrastructures aéroportuaires et des services numériques. Ces mesures visent à optimiser la gestion du trafic et à réduire les retards, tout en répondant aux attentes des passagers. L’intégration de modèles comme le Boeing 737 Max-8 permet d’augmenter la capacité sur les lignes domestiques et internationales, et de bénéficier de performances énergétiques supérieures aux appareils plus anciens.

Le calendrier des livraisons reste un élément clé pour le déploiement efficace de la flotte. Chaque nouvel appareil permet d’augmenter la fréquence des vols et d’ouvrir de nouvelles destinations, consolidant ainsi la présence de RAM sur le marché africain et européen. La modernisation de la flotte contribue également à renforcer l’image de la compagnie nationale et à soutenir le développement du tourisme et du commerce aérien dans la région.

La croissance de Royal Air Maroc montre la volonté des compagnies maghrébines de moderniser leurs flottes et de rester compétitives. Chaque livraison rapproche la compagnie de son objectif de 200 avions, tout en améliorant les standards de service et la régularité des vols dans un contexte régional en mutation.