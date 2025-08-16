Barack Obama: Jennifer Aniston brise le silence sur la rumeur de liaison avec l’ancien Président

Jennifer Aniston - Getty Images

L’actrice américaine a clarifié dans une récente interview qu’aucune conversation ni relation supposée avec l’ancien président Barack Obama n’avait eu lieu rapporte nos confrères de The source. Les spéculations, qui circulent depuis l’an dernier, sont une nouvelle fois démenties.

Une mise au point publique de Jennifer Aniston

L’actrice Jennifer Aniston, connue mondialement pour la série Friends, a réagi aux rumeurs la liant à l’ancien président des États-Unis, Barack Obama. Celles-ci avaient commencé à circuler en 2024, suggérant à tort que l’interprète de Rachel Green aurait été impliquée dans les tensions supposées au sein du couple Obama.

Dans un entretien accordé au magazine Vanity Fair, publié lundi, Aniston a expliqué avoir récemment partagé un dîner avec Michelle Obama. Elle a précisé que les deux femmes avaient échangé, mais que les rumeurs concernant une prétendue relation n’avaient jamais été abordées.

L’actrice avait déjà qualifié ces rumeurs d’« absolument fausses » lors d’une apparition sur Jimmy Kimmel Live en octobre 2024. Ce nouveau rappel vient renforcer la cohérence de ses démentis. Un article complémentaire pourrait revenir sur les antécédents médiatiques de ce type de rumeurs et leur impact sur les célébrités.

Un climat médiatique propice aux spéculations

L’histoire a pris de l’ampleur dans la presse à scandale, où la vie privée des personnalités publiques est souvent instrumentalisée. Les rumeurs de séparation ou d’infidélité concernant des figures comme les Obama ou des stars hollywoodiennes trouvent régulièrement un écho, même sans fondement.

En réalité, aucun élément factuel ne vient étayer ces allégations. Le rappel d’Aniston intervient dans un contexte où la frontière entre vie publique et privée est particulièrement scrutée aux États-Unis. Plusieurs observateurs estiment qu’un cadre juridique plus strict pourrait limiter la propagation de ce type d’informations.